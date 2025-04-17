基隆壯觀里2600戶監視器擺飾用？里民批多案調不到畫面
基隆市安樂區壯觀里超過2600戶，近日多位民眾反映，社區內監視器長期失效，導致事故發生後無法調閱畫面，引發安全疑慮。市議員吳驊珈要求警方檢視監視器坡善故。警方表示，目前待維修只有1支，會加強巡查監視器。
壯觀里長陳威竹說，壯觀里人口密集，監視器數量明顯不足，且過去居民曾多次反映損壞問題卻遲未修復，希望市府正視基層需求，盡快補足監控死角。
居民何小姐則指出，她的車輛合法停車卻被撞，監視器卻無法提供畫面，她質疑監視器的實際功能難道只是裝飾？監視器根本是虛設，沒有保障民眾安全的功能。
市議員吳驊珈指出，已有多位居民反映事故發生時無法調閱監視器畫面，甚至有民眾提供報案紀錄，顯示4月5日監視器畫面故障。然而，警方表示壯觀里樂利二街62巷設有16支監視器，且上週檢查時均正常運作。此情況顯示警方在監視器維護紀錄上可能存在漏洞，需重新檢視並盡速檢討維運狀況。
吳驊珈說，監視器應真正守護市民安全，而非僅止於表面裝設，壯觀里監視設備應加強改善，確保監視器妥善率達到百分之百，以維護當地治安。
警方在會後向吳驊珈服務處說明，壯觀里監視器總數為16支，待維修1支，會加強檢修。
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