桃警即刻救援半小時路程縮至8分鐘 鬼門關前救回9旬昏迷老翁

桃園市龍潭區90歲林姓老人昨天突在家中昏迷倒地、失去意識，家屬緊急開車送醫，卻遇下班交通塞車，千鈞一髮遇見巡邏員警，大聲呼救，警車當即鳴笛開道，30分鐘路程，硬是8分鐘趕到醫院急救，及時挽救林姓老人一命。

龍潭警方表示，許姓老人的兒子開車將失去意識昏迷老人緊急送醫途中，在龍潭中正路、石門路口車陣停等紅燈，突見石門派出所警員沈志樺、陳琦2人，當即搖下車窗大聲求救，「我父親突然昏迷了」。

警員發現老人昏迷無意識，情況危急，為搶送醫黃金時間，2警員當即開啟警示燈鳴笛開道，老人兒子緊跟在後，沿途車輛聽見警笛聲，紛紛讓道「開出一條救命通道」，警民協助下及時送醫急救，原先需要30分鐘路程，硬是縮短至8分鐘，醫師急救成功救醒老人，今天老翁甦醒沒有大礙。