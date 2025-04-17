快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

電子工程師被詐390萬元 彰化警方當場逮獲女車手

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

從事電子工程師彰化縣李姓男子 ，誤蹈網路「穩賺不賠」的投資陷阱，多次被騙取面交累計達390萬元，在發現被騙後，近日向和美警分局嘉犁派出所報案，配合警方將計就計，順利逮獲被通緝的34歲何姓女車手，查出她已得手多次，警詢後，除依詐欺罪嫌移送外，並擴大偵辦。

警方調查，何姓女子因充當車手，觸犯詐欺案件，最近才被羈押後獲釋，沒想到再重操舊業當車手，她開著租賃車帶著行李，南來北往忙著拿取被害人面交的現金，在被捕前一天，才又兩度得手。

和美分局嘉犁派出所表示，52歲李姓男子報案指稱，因誤信臉書假投資廣告，騙他加LINE並下載APP操作投資股票買賣，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」，讓他誤信真有獲利穩賺不賠，陸續面交390餘萬元給車手，後續發現無法出金時，才驚覺遭詐騙。

警方指出，詐騙集團食髓知味，再次聯繫李男約定在4月14日，面交加碼投資20萬元，警方獲報後將計就計，待雙方在和美鎮面交時上前盤查，當場查獲34歲何姓通緝女車手，並從她身上查扣20萬餘元、工作證、投資收據、工作手機等相關證物，警詢後，將何女依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

和美分局呼籲民眾，網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

34歲何姓女車手被和美警分局嘉犁派出所逮獲。圖／警方提供
34歲何姓女車手被和美警分局嘉犁派出所逮獲。圖／警方提供

廣告 詐騙集團 車手

延伸閱讀

舅舅遭撞亡…彰化警揪出肇逃者、討回數百萬買房訂金 少女贈老虎水彩畫

詐團熱線彰化老婦 小黃司機機警通報

彰縣推童萌卡 將辦特約店家說明會盼踴躍加入

獨／澳男娶台灣妻彰化當家教 猥褻2童「停不下來」今重判

相關新聞

台南西港食品工廠火警 廚房竄出大量黑煙…畫面驚人

台南西港區劉厝里一家食品工廠今下午2點多發生火警，起火點疑似在廚房，火勢一發不可收拾，部分延燒至2樓廠區，大量黑煙不斷竄...

嘉市榮醫前加開機車道 民眾不再逆向違規就醫

台中榮總嘉義分院大門前東側機慢車道因安全島綠帶阻隔，不少機車族貪圖方便提前在友忠路口轉到世賢路逆向或者直接騎上安全島穿越...

電子工程師被詐390萬元 彰化警方當場逮獲女車手

從事電子工程師彰化縣李姓男子 ，誤蹈網路「穩賺不賠」的投資陷阱，多次被騙取面交累計達390萬元，在發現被騙後，近日向和美...

竹東孩童頻哭遭質疑家暴…網友揭發竟挨告 家長反被罵翻

新竹縣竹東鎮有網友在臉書發文指出某戶住家「常常打小孩、哭得有夠慘」，引發熱議是否為疑似家暴兒虐事件，未料一名吳男竟跳出來...

國1頭份段大貨車司機疑打瞌睡 撞擊路肩施工緩撞車…嚴重損毀

國道1號南下頭份路段發生大貨車追撞施工緩撞車事故，警方調查，大貨車駕駛疑似精神不濟打瞌睡而肇事，造成自身車輛及緩撞器材嚴...

舅舅遭撞亡…彰化警揪出肇逃者、討回數百萬買房訂金 少女贈老虎水彩畫

台中市黃姓男子約兩年前騎機車被酒駕男子追撞，送醫不治，黃男的親戚輾轉找彰化縣員林警分局協助揪出肇逃者，也另案幫忙討回黃男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。