電子工程師被詐390萬元 彰化警方當場逮獲女車手
從事電子工程師彰化縣李姓男子 ，誤蹈網路「穩賺不賠」的投資陷阱，多次被騙取面交累計達390萬元，在發現被騙後，近日向和美警分局嘉犁派出所報案，配合警方將計就計，順利逮獲被通緝的34歲何姓女車手，查出她已得手多次，警詢後，除依詐欺罪嫌移送外，並擴大偵辦。
警方調查，何姓女子因充當車手，觸犯詐欺案件，最近才被羈押後獲釋，沒想到再重操舊業當車手，她開著租賃車帶著行李，南來北往忙著拿取被害人面交的現金，在被捕前一天，才又兩度得手。
和美分局嘉犁派出所表示，52歲李姓男子報案指稱，因誤信臉書假投資廣告，騙他加LINE並下載APP操作投資股票買賣，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手段，先「微量出金」，讓他誤信真有獲利穩賺不賠，陸續面交390餘萬元給車手，後續發現無法出金時，才驚覺遭詐騙。
警方指出，詐騙集團食髓知味，再次聯繫李男約定在4月14日，面交加碼投資20萬元，警方獲報後將計就計，待雙方在和美鎮面交時上前盤查，當場查獲34歲何姓通緝女車手，並從她身上查扣20萬餘元、工作證、投資收據、工作手機等相關證物，警詢後，將何女依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
和美分局呼籲民眾，網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。
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