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竹東孩童頻哭遭質疑家暴…網友揭發竟挨告 家長反被罵翻
新竹縣竹東鎮有網友在臉書發文指出某戶住家「常常打小孩、哭得有夠慘」，引發熱議是否為疑似家暴兒虐事件，未料一名吳男竟跳出來發文反擊，還指發文的網友誹謗、妨害秘密，但卻遭網友一面倒炎上。警方也證實，確實有接獲疑似家暴報案。
有網友在臉書社團「新竹大小事」指出，位於竹東鎮光明路某住家經常傳出孩童哭喊聲，看了心痛又無奈，又幫不上忙，感嘆「只能說投錯家庭吧？」雖未直接點名、描述具體位置，但卻有一名吳姓男子貼出報案聯單，並指名原PO誹謗、妨害秘密，還酸：「感謝你的熱心唷，希望你也盡快去派出所做筆錄」。
吳男的發文意外激起網友反彈，有網友留言：「人家本來又沒公布你個資，是你自己跳出來的，到底是要告什麼？」「沒有指名道姓你就急著對號入座，這不就默認了嗎？」甚至有網友酸「發文公告提告，不如買電視廣告更有效」。也有網友反諷「嫌打小孩的事不夠大？要網民幫忙傳播？」更有律師看不下去留言「告得贏，再說吧」。
據了解，警方確實有接獲民眾報案疑似家暴兒虐，隨即前往該戶了解，雖未發現施暴，但小朋友身上有紅腫。記者私訊發文的吳男，但無回應。吳男的親友受訪表示，吳男很疼愛小孩，但2位小孩非常頑皮，「不是愛的教育管得住的」。
竹東警分局表示，本案警方已依規定受理，並前往現場了解，後續已依職權通報兒少保護案件，並橫向聯繫新竹縣政府社會處後續處置。
新竹縣政府社會處表示，本案仍待調查瞭解後，再依規處理。建議民眾發現有或疑有不當對待兒童之情事，可撥打113，亦可上網通報關懷e起來https://ecare.mohw.gov.tw/，如發現兒童有立即危險，請馬上打110向警方或至派出所報案。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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