舅舅遭撞亡…彰化警揪出肇逃者、討回數百萬買房訂金 少女贈老虎水彩畫

台中市黃姓男子約兩年前騎機車被酒駕男子追撞，送醫不治，黃男的親戚輾轉找彰化縣員林警分局協助揪出肇逃者，也另案幫忙討回黃男的數百萬元購屋訂金，黃男的許姓外甥女繪製水彩畫「老虎」親送員林警分局，感謝警察像老虎一般威武的守護人民。

南投高中美工科一年級許姓女生表示，老虎勇猛威武，符合她心目中的警察形象，且警察辦案經常出入危險地方，「不入虎穴，焉得虎子」，她用一個多月用水彩畫安詳端坐的老虎，威武不失親切感，形象就像警察是人民保母，保護人民的安全生命；她和家人都感謝警察像柯南辦案，把線索提供給受害者家屬探索，也提供法律諮商，不致使她的舅舅含冤九泉，能討回公道。

員林警分局長吳詠傑代表接受並表示，這分禮物意義非凡，不僅是對警察的肯定，更是一份來自年輕世代的真誠回饋，激勵全體員警繼續秉持「專業、熱誠、親民」的服務精神，全力守護社會正義。

據了解，黃男40歲，約兩年前在台中市騎機車被酒駕者追撞，當場騰空飛起來打轉後落地，送醫不治，酒駕者肇逃，許姓少女的家人輾轉找員林警分局協助，在中彰警方抽絲剝繭追查下釐清肇事責任，酒駕肇逃者被判徒刑9年，警方另查出黃男生前支付數百萬元訂金買房，代辦人獲知黃男死亡，竟未告知黃男的家人和親屬，逕自與房仲取消訂房，警方追查後，代辦人交還數百萬元訂金。

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