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舅舅遭撞亡…彰化警揪出肇逃者、討回數百萬買房訂金 少女贈老虎水彩畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市黃姓男子約兩年前騎機車被酒駕男子追撞，送醫不治，黃男的親戚輾轉找彰化縣員林警分局協助揪出肇逃者，也另案幫忙討回黃男的數百萬元購屋訂金，黃男的許姓外甥女繪製水彩畫「老虎」親送員林警分局，感謝警察像老虎一般威武的守護人民。

南投高中美工科一年級許姓女生表示，老虎勇猛威武，符合她心目中的警察形象，且警察辦案經常出入危險地方，「不入虎穴，焉得虎子」，她用一個多月用水彩畫安詳端坐的老虎，威武不失親切感，形象就像警察是人民保母，保護人民的安全生命；她和家人都感謝警察像柯南辦案，把線索提供給受害者家屬探索，也提供法律諮商，不致使她的舅舅含冤九泉，能討回公道。

員林警分局長吳詠傑代表接受並表示，這分禮物意義非凡，不僅是對警察的肯定，更是一份來自年輕世代的真誠回饋，激勵全體員警繼續秉持「專業、熱誠、親民」的服務精神，全力守護社會正義。

據了解，黃男40歲，約兩年前在台中市騎機車被酒駕者追撞，當場騰空飛起來打轉後落地，送醫不治，酒駕者肇逃，許姓少女的家人輾轉找員林警分局協助，在中彰警方抽絲剝繭追查下釐清肇事責任，酒駕肇逃者被判徒刑9年，警方另查出黃男生前支付數百萬元訂金買房，代辦人獲知黃男死亡，竟未告知黃男的家人和親屬，逕自與房仲取消訂房，警方追查後，代辦人交還數百萬元訂金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投高中許姓女學生繪製水彩老虎送給彰化縣員林警分局。圖／警方提供
南投高中許姓女學生繪製水彩老虎送給彰化縣員林警分局。圖／警方提供
彰化縣員林警分局長吳詠傑收到南投高中許姓女學生繪製的水彩老虎。圖／警方提供
彰化縣員林警分局長吳詠傑收到南投高中許姓女學生繪製的水彩老虎。圖／警方提供

員林 肇逃 警察 車禍 酒駕

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