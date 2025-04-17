國1頭份段大貨車司機疑打瞌睡 撞擊路肩施工緩撞車…嚴重損毀

國道1號南下頭份路段發生大貨車追撞施工緩撞車事故，警方調查，大貨車駕駛疑似精神不濟打瞌睡而肇事，造成自身車輛及緩撞器材嚴重受損，所幸無人受傷。

國道公路警察局第2大隊指出，事故發生在下午1時45分許，廖姓男子（28歲）駕駛自用大貨車行經國道1號南下115公里，疑似未注意車前狀況，撞擊外側路肩由林男（41歲）駕駛的施工緩撞車。

警方調查，當時該路段路肩正進行纜線維護工作，廖男駕駛大貨車原本行駛於外側車道，疑似精神不濟打瞌睡，車輛偏往路肩追撞在後方警戒的施工緩撞車，造成大貨車車頭、緩撞器材及車輛嚴重損毀，所幸未造成人員受傷。

警方指出，兩車駕駛酒測值均為零，事故現場約1小時後排除，恢復正常通車。

國道2隊呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。