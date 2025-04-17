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港籍車手沿路提款 熱血小黃司機殲滅詐團獲獎金5萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義一名計程車司機近日載到港籍男子，沿路要求停靠多間超商，司機驚覺疑似車手取款而報警，警方到場盤查田男，也在附近發現監控手宋男、車手頭徐男，起獲多張提款卡及10多萬元，依詐欺罪及洗錢防制法送辦。計程車司機熱心阻詐，將獲頒警政署「百斬計畫」獎金5萬元，成為嘉義縣首位獲此榮譽民間英雄。

據了解，港籍田男坐上計程車後，一直以外語講電話，前往多間超商領取包裹，並要求計程車司機在超商外停等，因停靠太多間超商，每間只領一個包裹，引起計程車司機注意，憂是車手在取款，趁著港籍男子下車領錢時，司機趕忙打給警方並告知會前往高鐵嘉義站。

「這不對勁，不太像一般取貨。」計程車司機回想，乘客要求在數間超商停靠，每次只取一個包裹，外籍人士在台灣怎有這麼多包裹，直覺乘客可能是詐騙集團車手，計程車司機趁他下車時，果斷撥打110報警，並鎮定地將他載至高鐵嘉義站，為警方爭取時間。

警方獲報後立即前往高鐵嘉義站，對港籍田男盤查，查獲1張提款卡及贓款2萬2千元，也在附近發現可疑車輛，疑似負責跟監車手的監控手宋男、車手頭徐男，查獲8張金融卡、已提領贓款12萬8千元，警方將依詐欺罪及洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣刑警大隊長翁士閔說，計程車司機是嘉義縣首件符合公私協力「百斬計畫獎5萬」，一般民眾或潛在被害人提供詐欺車手線索，協助警察機關誘捕車手，警察機關逮捕現行犯或循線報請檢察官核發拘票拘提到案，經由警政署審核資格後，就能核發獎金5萬元。

嘉義縣警察局長李權哲說，詐欺犯罪危害人民財產安全，車手猖獗須加強防治，將全力推動警政署「百斬計畫獎5萬」，期盼透過公私協力，結合社區、民間力量，大家一起打擊詐欺犯罪，也會持續推動識詐宣導，提升全民識詐意識，守護財產安全。

嘉義縣近日有名港籍車手沿路提款，熱血小黃司機報案抓住車手，警方還連帶發現監控手及車手頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣近日有名港籍車手沿路提款，熱血小黃司機報案抓住車手，警方還連帶發現監控手及車手頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣近日有名港籍車手沿路提款，熱血小黃司機報案抓住車手，警方還連帶發現監控手及車手頭。記者黃于凡／翻攝
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嘉義縣近日有名港籍車手沿路提款，熱血小黃司機報案抓住車手，警方還連帶發現監控手及車手頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣近日有名港籍車手沿路提款，熱血小黃司機報案抓住車手，警方還連帶發現監控手及車手頭。記者黃于凡／翻攝

嘉義 計程車司機 車手

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