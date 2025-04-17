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台中男精神差就醫途中突跳車 猛搥他車引擎蓋警告發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市余姓男子今早精神狀況不佳，搭乘家人車輛就醫途中，余在北區崇德路跳車後，徒手敲擊另輛休旅車的引擎蓋後離開，有民眾拍到過程放到網路平台，警方調查，此案被害車主將向余求償，不予提告，另外因余的行為違反道交條例將告發。

第二警分局調查，余姓男子（33歲）今早9時許精神狀況不佳，被家人開車載往醫院就醫，行經北區崇德路、太原路時，余打開車門後跳車，隨後以手敲擊另輛休旅車的引擎蓋，造成引擎蓋凹陷，被害車主未報案。

民眾拍下過程後，上傳到網路平台Threads，警方調閱監視器釐清案情。

警方聯繫到被害的車主，車主告知，前引擎蓋鈑金僅輕微凹損，後續將對當事人求償，暫不提出毀損告訴。

警方發現，余男當時行為屬非法穿越車道，已違反道交條例，將依不依規定，擅自穿越車道、在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，分別掣單告發，開罰500元。

第二警分局長鍾承志呼籲民眾，行車過程中請勿隨意開門或跳車，這不僅危險，也可能造成他人困擾或傷害；另若您或身邊親友近期有情緒困擾，請鼓勵尋求心理或醫療協助，社會資源可以提供支持與陪伴。

台中市余姓男子今早在北區跳車，敲擊民眾車輛，被用路人拍下後上傳網路。記者陳宏睿／翻攝
台中市余姓男子今早在北區跳車，敲擊民眾車輛，被用路人拍下後上傳網路。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 網路 車主

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