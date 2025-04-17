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新莊失智老人離家未歸 遺體在大漢溪畔尋獲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名82歲失智老翁昨天離家未歸，新莊警方接獲報案展開協尋，先在大漢溪堤防外的停車場找到機車，隨後通報消防隊協助，今天凌晨2時許在溪畔救難碼頭尋獲遺體，死因待司法相驗調查釐清。

新莊警分局丹鳳派出所昨晚接獲家屬報案，指稱蔡姓老翁昨天上午出門直到晚上都沒回家，經緊急定位老翁手機，發現最後發話位置在通往新海大橋的新莊區大觀街，員警隨即趕往附近巡查，在堤防外的利濟街水門停車場找到老翁機車。

後來請消防隊在溪畔協助搜尋，今天凌晨2時許於救難碼頭邊找到遺體，並打撈上岸，經家屬到場指認身分無誤。警方鑑識人員採證之後，遺體移至板橋殯儀館，依規定報請新北地檢署安排司法相驗。

新北市1名82歲失智老翁昨天離家未歸，新莊警方接獲報案展開協尋，先在大漢溪堤防外的停車場找到機車，隨後通報消防隊協助，今天凌晨2時許在溪畔救難碼頭尋獲遺體。記者林昭彰／翻攝
新北市1名82歲失智老翁昨天離家未歸，新莊警方接獲報案展開協尋，先在大漢溪堤防外的停車場找到機車，隨後通報消防隊協助，今天凌晨2時許在溪畔救難碼頭尋獲遺體。記者林昭彰／翻攝

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