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詐團佯買網遊寶物誘50歲男操作ATM轉帳 幸帳戶已遭凍未得逞

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

清水1男子日前在網路遊戲上遇到國外買家，對方以中文簡字發訊息詢問林男遊戲帳號內的寶物及遊戲幣後，佯稱願意花3萬元購買帳號，不久後，對方截圖給林男表示錢已匯入該平台，但購買程序出現問題疑帳號遭凍結，導致無法取得林男帳號，最後詐團要求林男至ATM操作直接將匯入帳號，由於邊操作邊講電話，引起店員注意並上前關懷詢問，趕緊通知警方到場協助阻詐。

清水分局表示，這名50歲的林姓男子日前在網路遊戲上遇國外買家，對方以中文簡字發訊息表示願意以3萬元購買遊戲帳號內的寶物及遊戲幣，但購買程序出現問題疑帳號遭凍結，導致無法取得林男帳號，傳交易平台網址請林男登入帳號買賣，林男根據該網址卻無法登入，最後對方要求林男至ATM操作直接將匯入帳號，林男不疑有他，便於15日下午前往超商ATM操作準備匯款。

由於林男邊操作ATM邊講電話，引起店員注意並上前關懷詢問，林男告知上情後，並表示「錢匯不出去」，店員表示「你可能遇到詐騙了」，才讓男子驚覺自己可能受騙，清水分局員警獲報到場後，為求證林男遭詐，請林男以平時登入方式從新登入該遊戲，結果成功登入，警方及店員表示對方給的網址是假的，警方也向林男表示「無論詐團如何行詐手法，到最後，要你至ATM匯款時，就要警覺是詐騙了」。

警方也向銀行查證，得知林男因未開啟轉帳功能所以無法匯款，警方及店員當場勸林男不要去開轉帳功能，以免再被騙而匯款，林男承諾不再匯款，並頻頻感謝警方及店員的幫忙協助。分局長蔡慶星表示，不要買、賣遊戲帳號及任何虛擬寶物。如有低價兜售虛擬寶物、遊戲幣、帳號等，務必提高警覺有可能是假網站，有相關疑問也可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，以保護個人財務安全。

清水1名50歲的林姓男子日前在網路遊戲上遇國外買家，佯稱願意花3萬元購買帳號。圖／清水分局提供
清水1名50歲的林姓男子日前在網路遊戲上遇國外買家，佯稱願意花3萬元購買帳號。圖／清水分局提供

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