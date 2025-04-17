詐團佯買網遊寶物誘50歲男操作ATM轉帳 幸帳戶已遭凍未得逞

清水1男子日前在網路遊戲上遇到國外買家，對方以中文簡字發訊息詢問林男遊戲帳號內的寶物及遊戲幣後，佯稱願意花3萬元購買帳號，不久後，對方截圖給林男表示錢已匯入該平台，但購買程序出現問題疑帳號遭凍結，導致無法取得林男帳號，最後詐團要求林男至ATM操作直接將匯入帳號，由於邊操作邊講電話，引起店員注意並上前關懷詢問，趕緊通知警方到場協助阻詐。

清水分局表示，這名50歲的林姓男子日前在網路遊戲上遇國外買家，對方以中文簡字發訊息表示願意以3萬元購買遊戲帳號內的寶物及遊戲幣，但購買程序出現問題疑帳號遭凍結，導致無法取得林男帳號，傳交易平台網址請林男登入帳號買賣，林男根據該網址卻無法登入，最後對方要求林男至ATM操作直接將匯入帳號，林男不疑有他，便於15日下午前往超商ATM操作準備匯款。

由於林男邊操作ATM邊講電話，引起店員注意並上前關懷詢問，林男告知上情後，並表示「錢匯不出去」，店員表示「你可能遇到詐騙了」，才讓男子驚覺自己可能受騙，清水分局員警獲報到場後，為求證林男遭詐，請林男以平時登入方式從新登入該遊戲，結果成功登入，警方及店員表示對方給的網址是假的，警方也向林男表示「無論詐團如何行詐手法，到最後，要你至ATM匯款時，就要警覺是詐騙了」。