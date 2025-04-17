情侶鬧翻控汽車侵占 集集警逮通緝犯

楊姓女子與黃姓男子是情侶關係，兩人鬧翻後，男方開走女方汽車卻不歸還，楊女向集集警分局報案，員警路上巡邏發現車輛，攔查身分發現黃男還涉偽造文書、組織犯罪遭通緝。

南投縣警察局集集分局今天向媒體表示，集集派出所日前接獲楊女報案，稱車輛遭人侵占。警方受理後，員警近日在轄區巡邏，發現遭侵占車輛立即上前攔查，車內駕駛見到員警一度倒車欲逃逸，行跡十分可疑，員警隨即鳴警笛並下車，依規定查證駕駛身分。

集集分局指出，經查駕駛黃男除遭控侵占車輛，還是涉偽造文書的通緝犯，另也涉及組織犯罪防制條例相關案件，遭法院核發通緝在案，員警立即逮捕黃男，詢問後依侵占罪嫌及偽造文書、組織犯罪防制條例通緝身分，移送南投地方檢察署、桃園地方法院、士林地方法院。

據了解，車主楊女與黃男是男女朋友關係，兩人鬧翻後，黃男開走楊女車輛遲不歸還，楊女氣得向警方報案。集集分局表示，這次能由汽車侵占案追查到通緝犯，是員警細心觀察可疑車輛與機警反應成果。