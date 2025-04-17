金門酒店爆鬥毆 不滿女侍離場酒客砸店與店家衝突釀2傷

金門縣金湖地區一家有女陪侍的KTV酒店，昨天深夜驚傳鬥毆事件，3名男性酒客因不滿陪侍女子在消費時間結束後離場，竟在包廂內失控砸酒瓶與酒杯，毀損桌上物品，店家見狀上前制止時，雙方爆發激烈肢體衝突，導致2人受傷，其中1人頭部重創、傷勢嚴重。

警方獲報後立即啟動快打警力到場處置，並已介入調查，全案將依傷害罪、毀損罪及社會秩序維護法偵辦。

據了解，事發時間為昨天晚間11時15分，地點位於金湖鎮某間KTV酒店內，當時3名男子在消費時間到點後，因陪侍女子準時離開而不滿情緒失控，隨即在包廂內砸毀高粱酒瓶、玻璃酒杯及其他桌上物品，店家人員見狀立即上前制止，但雙方言語不合，衝突升高，進而演變成推擠、拉扯及毆打等「全武行」。

金湖分局接獲報案後，立即啟動快打警力趕往現場，警方發現包廂一片凌亂，現場3人分別倒臥或蹲坐於走廊，其中1人頭部大量出血，另一人已陷入昏迷，警方隨即通報消防隊支援，派遣兩輛救護車將傷者分送部立金門醫院急救，另將現場其餘人員帶返分局調查。

其中，1名梁姓男子經診斷為頭部重創、顱內出血，醫師評估病情嚴重、有生命危險，緊急安排於今日凌晨3時許，搭乘救護專機後送至台北榮民總醫院接受後續治療。警方指出，該事件已完成初步蒐證，將依刑法傷害、毀損罪及社會秩序維護法相關規定偵辦。

金湖分局長王貞惠呼籲，民眾飲酒應節制，切勿滋事生端，嚴正禁止以暴力手段解決紛爭，警方對於違法違序行為將秉持公正調查依法送辦，亦會針對易滋事場所加強巡守及臨檢執法，以保障合法維護社會治安。

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