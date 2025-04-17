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新北躁鬱男發病 急診室強索鎮定劑遭拒叫囂遭訴
一名李姓男子去年9月30日傍晚，因躁鬱症發作前往新北市立聯合醫院三重院區急診，明明已施打過鎮靜劑僅一小時，又再度要求打鎮靜劑遭醫師拒絕，於是開始大鬧急診室，不斷叫囂「我黑白兩道都很熟」、「要等我瘋起來才要處理就對了」。經護理師提告，新北地檢署依違反醫療法妨害醫療業務罪將李男起訴。
起訴指出，案發時李男在急診期間，經醫囑已施打過一次鎮靜劑，但一小時後，李男再度向在場的林姓及張姓護理師，要求再次施打鎮靜劑。林、張2人向醫師反映，醫師考量李男不久前才剛打過，於是加以拒絕，卻引來李男心生不滿。
李男於是在急診室內開始叫囂，「叫警察啊，反正我不怕你們，我黑白兩道都很熟啦！」、「阿嬤往生的時候，議員、警察局長、衛生局長都有去我家上香」、「不給我開立強力的鎮靜藥物，要等我瘋起來才要處理就對了！」藉此逼迫醫護人員同意。
林、張等現場護理人員基於李男當下言行已有相當危險性，一邊安撫李男情緒，一邊認為其言行已妨害急診室執行醫療業務而報警。李男到案後，一改先前囂張姿態，偵查期間完全坦承犯行，願意向2名護理師道歉及進行修復式司法，檢察官認為他尚有悔意，向法官建請酌量其刑。
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