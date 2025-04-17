不滿擋道他開窗穢語罵前車還PO網 南警：人家未違規、怒罵涉侮辱

一輛男轎車駕駛昨天晚間6時許，開車載友人行經台南市東區裕農街二段，眼見前方有一輛豐田轎車停在路旁，不斷鳴按喇叭；對方開窗戶理論，要他們直接通過，男駕駛與友人高聲砲轟，並怒罵「三字經」。警方說明，停車轎車並未違規，口出惡言卻可能涉及公然侮辱。

男轎車駕駛認為自己被擋道，將行車記錄器影像po至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」公審豐田車駕駛，他指出，豐田車主違停還先開窗戶理論，下班塞車時間，黑色豐田車主違停，還要他們逆向通過，鳴喇叭後還先開窗嗆人，他開到旁邊直接教訓對方，對方直接認慫一直道歉。

台南市警第一分局交通組長黃文村說明，經檢視畫面，現場未畫設禁止停車標線，非屬違規停車情形；警方表示，口出三字經可能涉及公然侮辱。