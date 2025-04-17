成大電機系館驚傳氫氣外洩 校方澄清是燒焦氣體
國立成功大學自強校區電機系館實驗室昨晚驚傳氫氣外洩，緊急疏散，消防局出動關閉氫氣鋼瓶，無人傷亡；校方今天初步調查，非氫氣外洩，而是潤滑油產生燒焦氣體。
台南市消防局昨晚8時許獲報，成大自強校區電機系館10樓實驗系發生氫氣外洩，緊急疏散，消防局出動3車6人趕往，在關閉氫氣鋼瓶、五用氣體偵測值0後，無安全之虞返隊。
校方今天表示，氫氣鋼瓶放在防爆箱，也設置可燃性氣偵測器，當時是手套箱真空抽氣馬達潤滑油（成分：礦物油）產生燒焦氣體（臭且有嗆鼻味），倒灌至氫氣鋼瓶（2瓶40公升）的防爆箱，但氣體偵測器（主要偵測可燃性氣體）未警報，因此非氫氣外洩。
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