南陽化工大火疑因董座護員工惹禍 男向前妻討錢不成...深夜竟縱火

嘉義縣水上鄉柳鄉村生產塑膠製品的南陽化工今天凌晨0點50分傳出工廠火警，消防人員趕往時火勢已全面燃燒，1800平方公尺廠房幾乎全毀，警方發現75歲蔡姓男子有縱火嫌疑，通知他到案說明，但是他否認，稱自己在睡覺，將依公共危險罪嫌將他移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，75歲蔡姓男子曾與工廠一名女員工有婚姻，2人離婚10多年，蔡男疑有家暴前科，近期還到工廠找前妻要錢，但工廠董事長為保護員工，將蔡男擋在外面不得進入，工廠董事長今在監視器畫面一眼認出蔡男，懷疑他對工廠及前妻心生不滿，才會到工廠縱火。

警方表示，現場接獲民眾稱起火前有可疑男子徘徊，旋即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面，並透過現場遺留跡證與民眾線索，迅速鎖定一名男子涉有重嫌，案發約1小時內將涉嫌縱火男子查緝到案，動機與細節仍在釐清，將依公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。