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南陽化工大火疑因董座護員工惹禍 男向前妻討錢不成...深夜竟縱火

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉柳鄉村生產塑膠製品的南陽化工今天凌晨0點50分傳出工廠火警，消防人員趕往時火勢已全面燃燒，1800平方公尺廠房幾乎全毀，警方發現75歲蔡姓男子有縱火嫌疑，通知他到案說明，但是他否認，稱自己在睡覺，將依公共危險罪嫌將他移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，75歲蔡姓男子曾與工廠一名女員工有婚姻，2人離婚10多年，蔡男疑有家暴前科，近期還到工廠找前妻要錢，但工廠董事長為保護員工，將蔡男擋在外面不得進入，工廠董事長今在監視器畫面一眼認出蔡男，懷疑他對工廠及前妻心生不滿，才會到工廠縱火。

警方表示，現場接獲民眾稱起火前有可疑男子徘徊，旋即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面，並透過現場遺留跡證與民眾線索，迅速鎖定一名男子涉有重嫌，案發約1小時內將涉嫌縱火男子查緝到案，動機與細節仍在釐清，將依公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義縣消防局表示，起火處為工廠旁鐵皮倉庫燃燒，因堆置許多易燃塑膠製品、原料，火勢延燒迅速，蔓延至工廠燒掉1800平方公尺，2個多小時控制火勢，2名熱心民眾協助拉水線，不小心踩到灰燼燙傷，協助就醫後沒有大礙，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義75歲蔡姓男子曾到工廠向前妻討錢未果，今天清晨疑縱火燒掉工廠，但他否認稱自己在睡覺。記者黃于凡／翻攝
嘉義75歲蔡姓男子曾到工廠向前妻討錢未果，今天清晨疑縱火燒掉工廠，但他否認稱自己在睡覺。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉南陽化工工廠今天清晨起火，全面燃燒燒毀1800平方公尺廠房。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉南陽化工工廠今天清晨起火，全面燃燒燒毀1800平方公尺廠房。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉南陽化工工廠今天清晨起火，全面燃燒燒毀1800平方公尺廠房。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉南陽化工工廠今天清晨起火，全面燃燒燒毀1800平方公尺廠房。記者黃于凡／翻攝

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