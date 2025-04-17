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新北68歲老翁大都會公園餵鴿子 突然倒下送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市今天清晨有1名68歲老翁在二重疏洪道大都會公園餵鴿子突然暈倒，大約半小時之後才被路人發現，119救護人員趕抵檢查已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。

今天清晨8時許，路人在五股區疏洪一路微風運河畔寵物公園旁，發現侯姓老翁趟在地上叫不醒，趕緊打119求救，救護人員和警方趕抵查看，在老翁身上找到證件，身旁地上留有鳥飼料。

當時他頭部有輕微外傷，已無呼吸心跳，現場急救並由救護車送市立三重醫院，仍於上午9時許宣告不治。附近監視器拍到，老翁稍早獨自在現場餵鴿子，突然倒下，相隔將近半小時才被路人發現。

新北市今天清晨有1名68歲老翁，在二重疏洪道大都會公園餵鴿子突然暈倒，大約半小時之後才被路人發現，119救護人員趕抵檢查已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。記者林昭彰／翻攝
新北市今天清晨有1名68歲老翁，在二重疏洪道大都會公園餵鴿子突然暈倒，大約半小時之後才被路人發現，119救護人員趕抵檢查已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。記者林昭彰／翻攝

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