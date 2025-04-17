聽新聞
0:00 / 0:00
新北68歲老翁大都會公園餵鴿子 突然倒下送醫不治
新北市今天清晨有1名68歲老翁在二重疏洪道大都會公園餵鴿子突然暈倒，大約半小時之後才被路人發現，119救護人員趕抵檢查已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。
今天清晨8時許，路人在五股區疏洪一路微風運河畔寵物公園旁，發現侯姓老翁趟在地上叫不醒，趕緊打119求救，救護人員和警方趕抵查看，在老翁身上找到證件，身旁地上留有鳥飼料。
當時他頭部有輕微外傷，已無呼吸心跳，現場急救並由救護車送市立三重醫院，仍於上午9時許宣告不治。附近監視器拍到，老翁稍早獨自在現場餵鴿子，突然倒下，相隔將近半小時才被路人發現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言