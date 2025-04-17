台62線隧道整排線槽連燈具掉落 21至25日封1線道維修

台62線龍潭堵隧道的吊架線槽連燈具，去年11月底30日掉落砸中2車。公路局北區養護工程分局基隆工務段今天表示，預定21日至25日每天上午10時至下午5時，在龍潭堵隧道西向輪流封閉1線車道維修，提醒駕駛人注意，確保行車安全。

台62線萬瑞快速道路東端接新北市瑞芳區濱海公路，西端接基隆大武崙基金公路。基隆往瑞芳方向指標18.1公里，龍潭堵隧道內側車道上方的整排燈架，11月30日凌晨1時左右往上脫落，砸中行駛中的曳引車和轎車，2名駕駛人飽受驚嚇，還好都沒有受傷。

公路局北區養護工程分局研判隧道洞口接近臨海處，導致燈架鏽蝕更為嚴重。基隆工務段事後全面檢視台62線所有隧道，發現瑪南隧道吊架線槽也鏽蝕嚴重，原本排定12月2日夜封閉1線車道更換零件，沒想到施工前幾小時就掉落，砸中1輛車，駕駛人也未受傷。

接連發生2件墜道燈具掉落意外，公路單位以人工巡檢、無人機巡檢，確認隧道頂部線架、燈具、風機等相關附掛設施，北區工程分局並在去年12月15日啟動「一工處轄內隧道機電設備改善委託規劃、可行性評估、設計及監造等技術服務」案，汰換台62線整體隧道機電設備。