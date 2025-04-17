7旬翁買早餐迷路15公里到大園…機車拋錨趴路邊 桃警協尋助返家

桃園市桃園區一名75歲游姓老翁今上午騎車外出買早餐，不小心迷失方向，一路騎了15公里到大園區後機車拋錨，老翁體力不支無力牽車，趴在機車上許久，警方獲報到場關心，經查戶役政系統後順利聯繫上老翁的家人，將他平安帶回家休息。

大園分局大園派出所今上午9時許接獲民眾報案，在中山南路二段上有一名老翁趴在機車上許久一動也不動，由於該處附近有許多工地，大車往來頻繁，擔心老翁停在路邊會發生意外，請警方到場了解。

員警獲報前往關心，老翁神情疲憊表示，他只是騎車出來買早餐，但不知為何越騎感覺路越陌生，自己也不知道身在何處，而機車又突然拋錨無法發動，他沒帶手機也不知該往哪裡去，就這樣牽車走了一段路後，實在是體力不支，只好趴在機車上休息。