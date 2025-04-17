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嘉義縣南陽化工廠廠房火警 警逮涉嫌縱火7旬男子

中央社／ 嘉義縣17日電

嘉義縣南陽化工廠今天發生火警，逾500坪廠房付之一炬，無人員受困。警方調查火警疑縱火，並逮捕嫌疑人7旬蔡姓男子，因蔡男曾至工廠騷擾前妻，遭廠方提告，涉嫌縱火洩恨。

嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝

嘉義縣消防局於凌晨1時許據報，指水上鄉柳林村的南陽化工廠發生火警，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到清晨6時撲滅火勢，上午並利用怪手機具進行殘火處理，無人員受困，但有2名熱心民眾協助救災時，因無完整裝備，有輕微灼傷，送醫治療。

嘉義縣警察局水上分局表示，經查訪火場附近民眾，得知起火前有可疑男子徘徊，立即調閱附近監視器，並透過現場遺留跡證與民眾線索，發現工廠一名女員工的75歲前夫蔡姓男子涉有重嫌，立即逮捕蔡男。

警方指出，蔡男的前妻在化工廠上班，蔡男不時騷擾前妻，也曾進入工廠找前妻，讓廠方十分困擾，因而廠方曾對蔡男提出告訴，是否引起蔡男心生不滿，涉嫌前往工廠縱火洩恨，仍須進一步調查釐清。

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