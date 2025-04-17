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拿不出錢給女友 高雄男異想天開謊報欠債遭擄走搶光錢
高雄市一名林姓男子去年3月因為沒辦法把那個月的薪水交給女友，擔心被女友責怪，竟然異想天開自導自演一場欠債擄人勒贖，還為了把戲演全向警方報案，但警方一調監視器立刻戳破他謊言，林男反因此吃上誣告罪，遭判刑拘役20天。
判決書指出，這名林姓男子去年3月18日晚上8時許，先是用Line假冒其他人傳訊息給女友稱「林XX我們帶走了」，林男又在當晚自行向三民一分局哈爾濱派出所謊報，稱當天稍早傍晚6點時在高雄捷運草衙站前被6名男子擄走，他趁隙才逃跑。
警方接獲擄人案件自然不敢大意，立刻展開調查，先是詢問林男為何會有人要將他擄走，林男稱是因為他欠債，才被那6名不明男子在捷運站前強押上車，還被搶走身上的手機及款項，後來他趁歹徒不注意才趁機逃跑，立刻就來派出所報案。
不過員警調閱當天捷運站前監視器，找不到任何妨害自由的擄人過程或畫面，反而還看到林男是自己搭捷運回家，當場戳破林男的謊言，林男才坦承是因為這個月拿不出薪水給女友，怕女友責怪，才會謊報被人押走搶走身上的錢。
林男因此觸犯刑法第171條第1項未指定犯人誣告罪嫌及使公務員登載不實罪嫌遭到法辦，不過檢察官認為，使公務員登載不實罪嫌部分不足以構成，但未指定犯人誣告罪嫌仍無法逃避責任，最終高雄地院法官依法判他拘役20天，得易科罰金。
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