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疑電瓶釀災 高雄半夜電動車起火火勢猛烈...毀8機車1轎車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈，波及轎車，約半小時後撲滅，共燒毀8機車1轎車，警消初判疑微型電動機車電瓶起火釀禍，詳細起火仍待調查。

警消指出，位於興楠路151巷75弄一處停車場今天凌晨3時47分傳出火警，119消防局出動9車24人灌救，轄區楠梓警分局警力派員在現場管制與交通疏導。

警消抵達現場時，停車場內一整排機車已陷入火海，熊熊火光照亮夜空，消防人員射水滅火，火勢於4時22分許撲滅，共燒毀8輛機車及1輛轎車，幸無人受傷。

起火停車場鄰近移工宿舍，警消初判無人為縱火，因燒毀機車有微型電動機車，初判疑為電動車電瓶引發火警，詳細起火原因由消防局火調科調查鑑定。

高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈。記者石秀華／翻攝
高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈。記者石秀華／翻攝
高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈，火勢半小時後撲滅，燒毀8機車1輛轎車。記者石秀華／翻攝
高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈，火勢半小時後撲滅，燒毀8機車1輛轎車。記者石秀華／翻攝
高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈。記者石秀華／翻攝
高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈。記者石秀華／翻攝

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