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台中6旬男散步突昏倒無意識 警消聯手搶救生還

中央社／ 台中17日電

台中市1名60歲男子日前在公園散步時，突然倒地失去意識，警方據報後到場發現男子已無呼吸心跳，與消防局救護人員聯手實施心肺復甦術搶救，終讓男子恢復心跳送醫治療。

台中市警察局第四分局大墩派出所長王凱政今天說明搶救過程，日前這名男子晚飯後與友人到文心森林公園散步，準備返家時，突然倒地失去意識，同行友人見狀驚嚇之餘，緊急向路人求助。

大墩派出所獲報後，立即派遣員警到場協助，救護人員抵達後發現男子已無呼吸心跳，情況十分危急，為把握黃金搶救時間，警消合力進行心肺復甦術（CPR），全程輪番接力，持續搶救10分鐘，終成功讓男子恢復心跳，隨即送醫治療。所幸急救即時，男子送抵醫院時已恢復生命跡象，後續仍需進一步治療與觀察。

警方指出，根據男子同行友人轉述，事發前兩人還有說有笑，未察覺任何異狀，沒想到下一秒竟差點陰陽兩隔，直言是「人生第一次這麼接近死神」，驚恐難以言喻。所幸警消迅速應變，不放棄任何一絲希望，才讓男子得以重獲新生，家屬與友人皆感激不已。

第四分局分局長陳祥麟提醒民眾，平日應留意身體健康狀況，尤其年長者更應定期健檢，並避免劇烈運動；如有慢性疾病史者，運動前應與醫師諮詢，避免突發狀況發生。此外，若遇緊急情況，請立即撥打110或119，爭取寶貴救援時機。

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