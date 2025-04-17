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台北吳興街傳統市場販售Nike盜版鞋 警車開進去...查辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市吳興街傳統市場，昨天突然有一輛警車開進市場，引起民眾側目；原來有商家非法陳列販售盜版Nike的衣物及鞋子，遭民眾檢舉報案，警方立即查扣盜版衣物，並將商家移送法辦。

警方說，警方16日接獲報案，吳興市場有商家非法陳列盜版知名運動品牌衣物及鞋子，請警方到場協助。

警方到場，吳興市場有商家陳列及販賣盜版Nike衣物及鞋子，售價遠低於市場行情，例如一雙盜版的Nike鞋子，只要800元，報案人向Nike公司求證，確認是仿冒商品，警方依違反商標法，查扣仿冒衣物及鞋子一批，全案製作嫌疑人筆錄後，依違反商標法移送台北地檢署偵辦。

民眾檢舉吳興街傳統市場內，商家販售盜版Nike鞋子與衣物，警方查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
民眾檢舉吳興街傳統市場內，商家販售盜版Nike鞋子與衣物，警方查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
民眾檢舉吳興街傳統市場內，商家販售盜版Nike鞋子與衣物，警方查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝
民眾檢舉吳興街傳統市場內，商家販售盜版Nike鞋子與衣物，警方查扣相關證物。記者廖炳棋/翻攝

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