台北吳興街傳統市場販售Nike盜版鞋 警車開進去...查辦

台北市吳興街傳統市場，昨天突然有一輛警車開進市場，引起民眾側目；原來有商家非法陳列販售盜版Nike的衣物及鞋子，遭民眾檢舉報案，警方立即查扣盜版衣物，並將商家移送法辦。

警方說，警方16日接獲報案，吳興市場有商家非法陳列盜版知名運動品牌衣物及鞋子，請警方到場協助。