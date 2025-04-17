台中太平男童心大發...3截小火車開上路引側目 警：依法舉發
台中網傳有一男子騎乘三截式電動小火車行駛於太平區樹德路，引起民眾議論；警方說，男子駕駛動力機械行駛道路，恐違道路交通管理處罰條例，最高可罰3600元，將調閱監視器，依法舉發。
根據「社會事新聞影音」所PO影片，一名男子騎乘的是三截式的電動小火車，男子騎乘車頭處，後方還有二截車廂附設把手，也有供人乘坐，只見男子從超商前方的道路行駛而來，引起路邊一名婦人帶著女童的注意，該男子還向攝影者招手。
台中市警局太平分局新平派出所所長陳信宇說明，有關網傳男子駕駛非屬汽車、動力機械之器具於道路上行駛，尚未接獲報案，該男行為恐涉道路交通管理處罰條例第32條之1規定，最高可罰行為人3600元。
陳信宇表示，目前太平警方將調閱監視器，確認確定時間，將依相關事證，依法製單舉發。 太平分局呼籲，民眾切勿因好奇或一時興起，使用不合規定之動力器具行駛於道路或人行道，避免造成用路人危險。
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