影／高雄男摸10歲女童嚇壞母女...追至超商喊妹妹好可愛 警速查到案

高市一名母親15日晚間8時許騎機車載10歲女兒在仁武區路口停紅燈，一名中年男騎士突靠近欲伸手摸女童，女童嚇得大哭，母女倆躲進超商，中年男又尾隨嗨喊「妹妹好可愛，不要跑」，因路人側目男子才離去，女童阿姨將過程貼上網提醒，讓網友直呼好恐怖。

仁武警分局今天表示，因當事人母女事後提告性騷擾防法，警方以車追人，隔天晚間9時許逮獲涉案的翁姓男子（約44歲）；據了解，翁聲稱只是覺得女童長得很可愛；警方調查後，全案移請社會局性騷擾審議委員會審議。

臉書社團仁武人大小事昨天上午近9時許有網友貼出呼籲大家注意安全的貼文，女網友在文中敘述， 15日晚間8時35分許，妹妹和外甥女在仁雄路烤鴨店附近停等紅燈的時候，遇到一個騎著白色機車、體型壯碩、年約50歲、長相猥瑣變態的男子。

原PO在文中指出，當時男子尾隨她妹妹的機車，並伸手要觸摸10歲的外甥女，導致小孩受到驚嚇大哭，妹妹發現不對勁將機車騎至超商外走道，要女兒趕快跑進超商，男子也想跟隨進入，還大喊妹妹你好可愛，不要跑之類的言詞，幸好外面有2位在聊天的年輕男子看過來，男子才離開。

原PO說，她妹妹因當下只想保護小孩，所以沒拍下車牌，請大家注意安全；文末並強調，已和警方取得聯繫，會去調監視器。

貼文引發網友熱議，有網友認為，「不能放縱，不然後果不堪設想，事情總不能等到發生後才來後悔」、「那裡有兩所小學、一所國中，很多需要被保護的孩子、不能放縱」、「晚上8點多算人多的時間，怎麼還敢這樣，不能姑息」。

有網友直呼「有大人在還敢如此太恐怖了」、「嚇死」、「好可怕的人」、「真是可惡的人」。

仁武警分局指出，有關網傳15日晚間8時許在仁武區仁雄路與赤仁路口發生不明人士騷擾情事。經警方主動聯繫當事人釐清，原PO的家屬騎機車停等號誌之際，遭一名男性中年人士言語騷擾並作勢靠近，並未觸碰其身體，家屬隨即與被害人離開現場。