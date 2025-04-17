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MAYDAY緊急呼救...基市消防員模擬火場自救 提升團隊協作能力
台灣近10年有超過20名消防員殉職，主要發生在火場。基隆市消防局4月舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，200名消防員分兩梯次，透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備，以及在緊急狀況下，如何冷靜應對脫困，提升個人安全防護意識與團隊協作能力。
消防局今天表示，4月8日、15日在消防局前廣場，舉辦理火場安全自救及耗氣量訓練，共計200名消防同仁參與訓練，課程內容包含「空氣呼吸器操作使用」、「狹小空間安全自救」、「MAYDAY緊急呼救」、「自救程序演練」及「耗氣量測試」等多項實務課程。
消防局長游家懿說，火災現場瞬息萬變，任務風險極高。持續精進同仁專業技能與安全意識，對於保障民眾生命安全與消防人員自身安全十分重要。期盼透過教育訓練，讓每位消防人員在面對火場挑戰時，能夠更有信心與能力應對各種狀況，守護城市安全。
外勤消防人員在訓練過程中，穿著全套消防衣帽鞋褲，背負空氣呼吸器（SCBA）以吸內氣方式進行8樓爬梯來回提高心率，將心率拉到一定程度後再進行農夫走路、拖拉重物等項目，受測時間計13分鐘，受測人員全數以數位式背架進行壓力計算以提高精確度。
消防局說，火場救援空氣的剩餘量屬關鍵的「生存時間」，透過實測，有助消防人員掌握自身的耗氧速率，作為進入火場前的安全評估與規畫的依據。
基隆市消防局自行開發的「救災安全管制App」，目前已升級到3.0版。安全管制App可應用在外勤消防人員入室搶救時的氣量監控，因應每個人的空氣消耗速率個體差異大，透過實測也可同步蒐集數據，建檔後傳送至系統後台，有助指揮官日後在火場救災時，做出精準的安全調度與人員管控。
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