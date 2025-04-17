快訊

北市創意私房狼師曝光！自製寶特瓶密錄器 9年偷拍30人遭求刑15年

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

聽新聞
0:00 / 0:00

MAYDAY緊急呼救...基市消防員模擬火場自救 提升團隊協作能力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台灣近10年有超過20名消防員殉職，主要發生在火場。基隆市消防局4月舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，200名消防員分兩梯次，透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備，以及在緊急狀況下，如何冷靜應對脫困，提升個人安全防護意識與團隊協作能力。

消防局今天表示，4月8日、15日在消防局前廣場，舉辦理火場安全自救及耗氣量訓練，共計200名消防同仁參與訓練，課程內容包含「空氣呼吸器操作使用」、「狹小空間安全自救」、「MAYDAY緊急呼救」、「自救程序演練」及「耗氣量測試」等多項實務課程。

消防局長游家懿說，火災現場瞬息萬變，任務風險極高。持續精進同仁專業技能與安全意識，對於保障民眾生命安全與消防人員自身安全十分重要。期盼透過教育訓練，讓每位消防人員在面對火場挑戰時，能夠更有信心與能力應對各種狀況，守護城市安全。

外勤消防人員在訓練過程中，穿著全套消防衣帽鞋褲，背負空氣呼吸器（SCBA）以吸內氣方式進行8樓爬梯來回提高心率，將心率拉到一定程度後再進行農夫走路、拖拉重物等項目，受測時間計13分鐘，受測人員全數以數位式背架進行壓力計算以提高精確度。

消防局說，火場救援空氣的剩餘量屬關鍵的「生存時間」，透過實測，有助消防人員掌握自身的耗氧速率，作為進入火場前的安全評估與規畫的依據。

基隆市消防局自行開發的「救災安全管制App」，目前已升級到3.0版。安全管制App可應用在外勤消防人員入室搶救時的氣量監控，因應每個人的空氣消耗速率個體差異大，透過實測也可同步蒐集數據，建檔後傳送至系統後台，有助指揮官日後在火場救災時，做出精準的安全調度與人員管控。

基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局舉辦「火場安全自救及耗氣量訓練」，消防員透過模擬火場實地操作，讓消防人員熟悉裝備及自身耗氧速率。圖／基隆市消防局提供

延伸閱讀

桃園民宅深夜大火！屋內囤大量鋰電池 數公里瀰漫惡臭

蘇澳消防呂劭宥風馳雨驟垂降50公尺搜救 宜縣府表揚

彰化市道路施工挖破瓦斯管線 緊急止漏

議員指修路樹粗暴恐危鷺鷥 基市允未來避開繁殖期

相關新聞

台南推ATM提款要露全臉 律師警告：警察、行員可能官司纏身

為打擊詐騙，台南市長黃偉哲前天宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則...

影／台中深夜死亡車禍畫面曝！23歲男BMW綠燈直行撞死78歲資收婦

台中市東區今凌晨2點多發生死亡車禍，簡姓男子開車經路口撞上騎機車的盧姓婦人，因車速快、撞擊力道相當大，導致盧連人帶車噴飛...

影／堆放易燃塑膠...南陽化工暗夜起大火 2熱心人拉水線遭燙傷

嘉義縣水上鄉柳鄉村生產塑膠製品的南陽化工今天凌晨工廠傳出火警，縣消防局出動21車38人前往灌救，並出動消3台消防機器人、...

影／嘉義縣南陽化工廠凌晨大火 烈焰照空出動機器人...天亮才撲滅

嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，火勢猛烈，消防局出動12個分隊、無...

疑電瓶釀災 高雄半夜電動車起火火勢猛烈...毀8機車1轎車

高市興楠路一處停車場今凌晨3時47分許突傳火警，消防局出動9車24人救援，抵達現場時，成排機車已陷火海，火勢猛烈，波及轎...

台北吳興街傳統市場販售Nike盜版鞋 警車開進去...查辦

台北市吳興街傳統市場，昨天突然有一輛警車開進市場，引起民眾側目；原來有商家非法陳列販售盜版Nike的衣物及鞋子，遭民眾檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。