台南推ATM提款要露全臉 律師警告：警察、行員可能官司纏身

為打擊詐騙，台南市長黃偉哲前天宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則將發出警報；律師呂俊杰指出，這件事如果由銀行私人企業來做很好，由公權力監控，將來警察、行員可能官司纏身。

黃偉哲前天參加譚艾珍防詐宣導巡迴列車活動時，宣布這項措施。黃說，車手不敢臨櫃提款，大都利用ATM，提款時會戴口罩、安全帽去識別化，透過市府裝設的系統提醒民眾拿下口罩、安全帽，否則啟動警報引起周遭民眾、銀行行員注意查看，車手就無法提款。

曾任新北地檢署檢察官、高雄地院刑民事庭法官的律師呂俊杰指出，這件事如果由銀行來推動，不脫安全帽、口罩就不能提款，私人企業本來就有提供服務的前提條件要求；如走進銀行都會看到「請脫下您的安全帽和口罩」告示，民眾要使用服務，就要配合。

呂俊杰指出，民眾去銀行開戶也要KYC（know your customer）拍照，這個政策如果是政府對銀行實施行政指導，由銀行基於私人企業的ATM設置管理角色來施行，是很好的政策思考；民眾如果不願配合，那就不能領錢，也不需要公權力介入。

但是，如果現在是市府在ATM旁、兩側或正上方裝設攝影機、微電腦、警報器等，鏡頭還不只1個，呂俊杰認為，那大有問題；首先，如果民眾堅持不脫口罩、安全帽，提款時啟動警報，那行員是否一定要報案？等於公部門課予行員必須時時注意警報的義務。

如果有好幾個民眾都無視警報提款，行員認為沒有必要一再報警，其中剛好有一個車手順利領錢，此時被害人即可主張，行員有報案的義務，卻沒有報案，將對車手以及行員、甚至雇用行員的銀行，都提起連帶賠償訴訟，因行員疏於注意導致民眾被害，有過失侵權責任。

至於有警官認為，民眾至ATM提款，直到發出警報仍不脫下，警方接獲行員或民眾報案到場，可以合理請求民眾出示證件，查驗身分；由於堅持戴口罩、安全帽提款，確實將合理懷疑可能是車手，民眾可以堅持不脫，但必須出示身分證明，若不配合，就要依警職法帶回派出所查證身分。

呂俊杰說明，「警察職權行使法第6條，警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分：合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者」，他想請問，戴安全帽、口罩，可以依據哪個法條，合理懷疑哪一條犯罪，請警察明確指出來？

行員如果是依照過去的經驗，領款人有具體可疑行為，譬如不斷更換提款卡、長時間大量領錢，有相關跡象研判可疑，因而報案，他覺得有這樣合理；如果沒有具體事證、行為可合理懷疑是詐欺車手，單純不脫下口罩、安全帽，顯然不能構成犯罪嫌疑。

呂俊杰表示，如果警察說不出來，仍將民眾帶回派出所，屆時恐將面臨妨害自由、強制等告訴，且公務員加重二分之一刑責；若過程中有拉扯、受傷，還有傷害告訴，屆時民眾可一併提出刑民事告訴，請求國賠，如「桃園女師大外割事件」，便是警員被判刑、法院再判國賠。

呂俊杰表示，檢調建議ATM自動櫃員機提款轉帳須露出全臉，這個是很好的行政指導，只要讓銀行私人企業來做，就沒有問題；但如果是由公權力介入監控，就有侵害人民權益疑慮，逾越比例原則。且政策上路後，從行員到警察，可能都將官司纏身。