桃園民宅深夜大火！屋內囤大量鋰電池 數公里瀰漫惡臭

桃園市桃園區大仁路一棟民宅昨晚發生火警，1樓屋內存放大量鋰電池及機械，火勢竄出後伴隨濃煙及化學惡臭，現場不時傳出爆炸聲響，周邊住戶趕緊逃生。消防局獲報到場救援，耗時逾3個小時撲滅火勢，所幸屋內無人，無人傷亡。

桃園市消防局昨晚9時15分接獲報案，桃園區大仁路一處住宅1樓發生火警，第一大隊大林分隊出動到場救災，到場為一棟3層樓混凝土結構建築物、4樓鐵皮加蓋，起火層位在第1層。該處為一間無招牌的家庭式工廠，燃燒各層存放的鋰電池、軍刀鋸、圓盤切割器等機械，燃燒面積150平方公尺。

對此消防人員破壞1樓鐵捲門不斷射水灌救，現場竄出大火及濃煙，飄散化學惡臭，附近住戶全跑出來查看，許多民眾擔憂PO文，直呼「連數公里外的市立游泳池一帶都聞得到」等；大林里長牛阡源也趕到現場直播，呼籲住戶務必緊閉門窗、戴口罩。