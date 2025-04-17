聽新聞
0:00 / 0:00
桃園民宅深夜大火！屋內囤大量鋰電池 數公里瀰漫惡臭
桃園市桃園區大仁路一棟民宅昨晚發生火警，1樓屋內存放大量鋰電池及機械，火勢竄出後伴隨濃煙及化學惡臭，現場不時傳出爆炸聲響，周邊住戶趕緊逃生。消防局獲報到場救援，耗時逾3個小時撲滅火勢，所幸屋內無人，無人傷亡。
桃園市消防局昨晚9時15分接獲報案，桃園區大仁路一處住宅1樓發生火警，第一大隊大林分隊出動到場救災，到場為一棟3層樓混凝土結構建築物、4樓鐵皮加蓋，起火層位在第1層。該處為一間無招牌的家庭式工廠，燃燒各層存放的鋰電池、軍刀鋸、圓盤切割器等機械，燃燒面積150平方公尺。
對此消防人員破壞1樓鐵捲門不斷射水灌救，現場竄出大火及濃煙，飄散化學惡臭，附近住戶全跑出來查看，許多民眾擔憂PO文，直呼「連數公里外的市立游泳池一帶都聞得到」等；大林里長牛阡源也趕到現場直播，呼籲住戶務必緊閉門窗、戴口罩。
消防人員於昨晚9時38分控制火勢，今凌晨12時30分撲滅，並在凌晨2時4分殘火處理完畢，所幸無人員受傷受困；整起火警共出動消防人員61名、義消人員1名、消防車20輛及救護車5輛，起火原因需進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言