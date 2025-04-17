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影／台中深夜死亡車禍畫面曝！23歲男BMW綠燈直行撞死78歲資收婦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區今凌晨2點多發生死亡車禍，簡姓男子開車經路口撞上騎機車的盧姓婦人，因車速快、撞擊力道相當大，導致盧連人帶車噴飛傷重慘死，簡的車也失控撞向消防栓車頭幾乎全毀，警方初步查簡酒測值為0，將報警檢方相驗釐清死因、肇責。

台中第三分局今凌晨2點9分獲報，東區大智路、建德街口有嚴重車禍，到場發現盧姓婦人（78歲）被撞倒臥路邊，機車嚴重毀損、車上的資收物品四散一地，盧傷勢嚴重緊急送大里仁愛醫院搶救仍死亡；簡男（23歲）則輕傷。

警方調閱監視器發現，當時盧女騎車沿建德街，簡則開車經大智路外側快車道，當時簡綠燈直行，疑似未注意盧女橫越眼前，閃避不及撞上。盧連人帶車噴飛，簡車頭也左偏撞擊分隔島，再衝向路旁的消防栓。

警方查，簡男酒測值為0，盧女經檢察官指示不抽血，由於盧女當時騎乘方向有疑慮，當下無法判斷是否闖紅燈，將待後續調查分析確切肇責，警方同時也報請檢方相驗釐清死因。

簡男駕駛的小客車撞擊後也失控衝向路邊。記者曾健祐／翻攝
簡男駕駛的小客車撞擊後也失控衝向路邊。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
簡男駕駛的小客車撞擊後也失控衝向路邊。記者曾健祐／翻攝
簡男駕駛的小客車撞擊後也失控衝向路邊。記者曾健祐／翻攝
盧女被撞飛慘死，機車嚴重毀損、車上物品散落一地。記者曾健祐／翻攝
盧女被撞飛慘死，機車嚴重毀損、車上物品散落一地。記者曾健祐／翻攝

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