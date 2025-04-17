影／堆放易燃塑膠...南陽化工暗夜起大火 2熱心人拉水線遭燙傷

嘉義縣水上鄉柳鄉村生產塑膠製品的南陽化工今天凌晨工廠傳出火警，縣消防局出動21車38人前往灌救，並出動消3台消防機器人、1部空拍機，直至今天清晨6點多火勢撲滅，燃燒面積1800平方公尺，沒有傳出人員傷亡，但有2名熱心民眾協助拉水線時腳遭燙傷，送醫後沒有大礙，火警發生原因調查中。

縣環保局表示，感測器數值無明顯影響，持續追蹤，周邊鄉鎮市民眾仍要戴口罩、緊閉門窗等加強自我防護。

嘉義縣消防局表示，今年凌晨零點56分接獲報案，水上鄉柳鄉村柳仔林附近發生工廠火警，派遣包括三和、中埔、嘉太、大美、太保、新港、朴子、民雄、水上、特搜大隊、祥和、第二大隊、雙福、鹿草等大隊、分隊21車38人前往灌救，並出動消防機器人3台，及空拍機1部，嘉義市消防局也派人車馳援。

抵達後發現是以生產塑膠製品為主的南陽化學工業股份有限公司，起火處為工廠旁鐵皮倉庫燃燒，現場回報工廠內堆置不少易燃塑膠製品、原料，立即布線搶救，凌晨3點半火勢控制、清晨6點撲滅火勢，燃燒面積約1800平方公尺（約600坪），現場無人員受困，火調科人員前往蒐證調查，以查明起火原因。

縣消防局表示，火警期間有2名熱心民眾協助拉水線，不小心踩到灰燼燙傷，協助就醫後沒有大礙。