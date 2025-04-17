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影／嘉義縣南陽化工廠凌晨大火 烈焰照空出動機器人...天亮才撲滅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，火勢猛烈，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困死傷，火警鑑識調查中。

嘉義縣消防局今天凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村工廠火警，有網友在社群指出，起火地點為南陽化工，消防局出動12個分隊及特搜大隊救援，火勢到清晨6時多撲滅，環保局監控空汙危害。

消防局說，凌晨1時，水上鄉柳鄉村工廠火警，出動三和分隊、中埔分隊、嘉太分隊、大美分隊、太保分隊、新港分隊、朴子分隊、民雄分隊、水上分隊、特搜大隊、祥和分隊、第二大隊、雙福分隊、鹿草分隊前往救援。

立即派遣各式消防車輛及消防機器人前往搶救，並由空拍機監控火災現場，抵達後回報現場為工廠旁鐵皮倉庫燃燒，立即布線搶救撲滅火勢，現場無人員受困，詳細起火原因由本局火調人員調查鑑定。

嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣消防局凌晨1時獲報，水上鄉柳鄉村南陽化學工業股份有限公司發生大火，烈焰照亮夜空，消防局出動12個分隊、無人機、消防機器人，大火延燒5個多小時才滅，清理火場無人受困，火警鑑識調查中。記者魯永明／翻攝

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