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燒紙錢引發大火 運將命喪墓地

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園報導

許姓男子昨在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，經送醫急救不治，警方研判燒金紙不慎引發大火。記者曾增勳／翻攝
許姓男子昨在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，經送醫急救不治，警方研判燒金紙不慎引發大火。記者曾增勳／翻攝
許姓男子昨在桃園市掃墓時發生火警，他嚴重燒燙傷，撥打一一九求救稱滅火時跌倒，消防隊趕到發現他已無生命跡象，送醫急救不治。警方調查有燒金紙跡象，經查他曾報案求救，且未發現遺書，研判燒金紙不慎引火被燒死，報檢方相驗查明死因。

警消單位調查，六十九歲許姓男子在台北市獨居，開計程車營生，昨上午駕駛計程車至桃市大溪區美華第二公墓後方墓地掃墓，中午十二時許燒金紙祭拜引發大火，他無法撲滅，以手機撥打一一九給桃園市消防局，稱「滅火不慎跌倒需要協助」，說出起火地點後，電話疑因大火而中斷。

大溪消防分隊獲報九分鐘趕到灌救，迅速控制火勢，發現許倒臥墓地蜷縮縮，全身百分之七十面積燒燙傷，沒有呼吸心跳，送醫急救宣告不治，一小時撲滅殘火，檢視許倒臥地點及鄰近幾處墓地雜草全部燒掉，燃燒面積八十平方公尺。

現場留有金紙、香燭及一支手機、一雙鞋子，警方現場勘查，確認有金紙燃燒痕跡，未在墓地及一旁停放的計程車發現遺書，初步排除外力介入，研判許燒金紙不慎引火，嘗試撲滅時跌倒遭燒死，預計今由檢察官相驗調查死因，正在設法聯繫家屬了解生活狀況。

計程車 金紙

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