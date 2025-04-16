教練闖健身房「這原因」遭逮捕 她哭訴：被職場霸凌、公司扣薪逼離職

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

薛姓女子曾是某連鎖健身房教練，不滿被解雇，15日晚上跑到北市中山區的總店吵鬧，她因不離去遭店家提告侵入住宅，警方當場「大外割」逮捕移送法辦。薛女聲請提審法院駁回，在偵查隊等待解送期間，抱怨店家逼迫她離職，以及被職場霸凌申訴未果，嚴重影響身心靈需要看醫生，還哭訴「我很喜歡這份工作」。

中山警方表示，15日晚上10點28分，中山區南京東路二段某健身房地下一樓遭民眾滋擾，詢問了解，薛女（31歲）疑因薪資問題滋擾店家，警方到場見她情緒激動大聲喧嘩，並以手機攝錄店家要求提供非自願離職證明書，現場負責人表示提告，經多次勸導薛女仍無法控制自身情緒亦不願離去，遂依法逮捕，並聯繫家人到場。

薛女認為警方違法逮捕，聲請提審，法官裁定警察執法無虞，稱依法逮捕符合程序，於法無不合。

薛女在解送等待期間，在偵查隊向偵查佐大吐口水，稱自己都被欺負，只是要拿一張要非自願離職證明申請失業補助，卻頻頻被拒絕不理會，更指控健身房違反勞基法，包括明明依法請假，卻被惡意扣薪水，明明在A公司上班，勞健保卻被保到B公司名下，權益受損。

薛女還說，自己在職場上被霸凌，甚至單純「靠近想聊天」都會被排擠，稱「沒人想跟我說話」，有向公司申訴，結果公司調查後卻說「沒有職場霸凌」，大嘆「被搞到身心靈都要看醫生」。

薛女最後自吐苦水，說自己一開始是該間連鎖健身房常客，愛上健身後考取健身教練證照，更成為健身教練的一份子，不滿為什麼卻被如此對待，還差一點被騙，簽署自願離職證明書，稱「我真的很喜歡這份工作」。

據了解，薛女在該間連鎖健身房的萬芳店上班，擔任教練一年多，去年11月被解僱後，就頻頻登門聲討「非自願離職證明」，因前東家告知「要去總店找老闆」，才會來中山區；儘管這已不是她第一次被告侵入住宅罪，但她仍認為要伸張自己權益。

薛姓女子15日至台北市中山區某健身房總店吵鬧，警方依無故侵入住宅罪當場逮捕，薛女向法院聲請提審被駁回。圖／擷取自臉書爆料公社
薛姓女子15日至台北市中山區某健身房總店吵鬧，警方依無故侵入住宅罪當場逮捕，薛女向法院聲請提審被駁回。圖／擷取自臉書爆料公社

健身房 職場霸凌 離職

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