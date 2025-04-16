高雄女載女童遇猥瑣男騷擾 躲超商對方還要跟進店

1名女子昨晚騎機車載女童，經過高雄市仁武區停等紅燈，竟有1名中年男子疑尾隨，趁機伸手要摸女童，女子嚇得趕緊騎到旁邊超商，要女童進進超商避開男子，因超商外有其他人，中年男子才離去。女子今晚報警追查涉案男子中。

女子的姊姊貼網稱，昨晚8時35左右，妹妹及外甥女在仁武區仁雄路某烤鴨店旁停等紅燈，1名年約50多歲的男子騎白機車，尾隨妹妹的車，並「伸手要觸碰我外甥女」，小孩受到驚嚇大哭，妹妹發現不對後，將車子騎去旁邊超商，叫外甥女趕快跑進超商。

貼網女子稱，這名男子也想跟隨進入超商，大喊「你好可愛，不要跑」之類的言詞，幸好車超商外面好有2名年輕人直盯著男子，這男子才離去。