中彰快速道路潭子匝道3車撞成一團 車毀幸無人受傷

中彰快速道路潭子匝道今天下午發生追撞車禍，3車撞成一團，車輛都嚴重毀損，3名駕駛未受傷，警方正調查肇事原因。

台中市大雅警分局表示，今天下午2時37分，在潭子區台74快速道路潭子匝道西向19-35燈桿處前交通事故，45歲蔡姓男子駕駛轎車沿台74快速道路(東向西方向)行駛入潭子匝道直行，碰撞前方同向匝道的32歲王姓男子駕駛的轎車後，二輛車再往前碰撞前方停等中，35歲陳女駕駛的轎車後車尾。

其中王男駕駛轎車左前車頭又碰撞水泥護欄，致蔡男的轎車前車頭受損、王男轎車左側車身、右前車頭與後車尾受損，陳女轎車後車尾受損。