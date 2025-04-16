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中彰快速道路潭子匝道3車撞成一團 車毀幸無人受傷
中彰快速道路潭子匝道今天下午發生追撞車禍，3車撞成一團，車輛都嚴重毀損，3名駕駛未受傷，警方正調查肇事原因。
台中市大雅警分局表示，今天下午2時37分，在潭子區台74快速道路潭子匝道西向19-35燈桿處前交通事故，45歲蔡姓男子駕駛轎車沿台74快速道路(東向西方向)行駛入潭子匝道直行，碰撞前方同向匝道的32歲王姓男子駕駛的轎車後，二輛車再往前碰撞前方停等中，35歲陳女駕駛的轎車後車尾。
其中王男駕駛轎車左前車頭又碰撞水泥護欄，致蔡男的轎車前車頭受損、王男轎車左側車身、右前車頭與後車尾受損，陳女轎車後車尾受損。
大雅分局員警依規定到場處置，經查現場當事人經檢測均無酒精反應，無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情；大雅分局呼籲行車時亦應隨時注意車前狀況，勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。
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