快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園男買凶殺前妻下「必死令」 檢：加害手段樁樁能致命

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園王男懷疑廖姓妻子對感情不忠，去年六月簽字離婚，見她旋即另結新歡，由愛生恨斥重金聘黑幫並下達「必死令」，讓廖女恢復單身第85天起，先遭嚴重追撞，後遇只想打死她的強盜犯，直到7嫌全落網才知所有意外都不是真意外，所有厄運都是人為，全因為「他」。

主謀王男與駕車追撞的程男偵訊時，均否認有殺人未遂犯行，檢察官認為，汽車是體積、重量龐大的動力交通工具，駕車作為攻擊凶器，明顯具有速度快、衝撞力道猛烈、破壞力強及殺傷力大等特質，一般人如遭他人駕車高速衝撞，不僅車輛受損嚴重，並因撞擊力作用極可能讓車內人員受重傷甚至死亡，更何況本案被害女子騎乘電動車，全身除了頭戴安全帽外，別無其他防護措施，受嚴重傷害的死亡風險比汽車駕駛人更高。

檢察官說，根據廖女傷勢，以及事故現場汽、機車受損程度，程男駕車時既無飲酒也無其他不能安全駕駛情形，顯見被告程男是以極大撞擊力道，在夜間人車稀少路段，故意自後方衝撞廖女，並根據被告阿駩、程男雙方通訊軟體對話內容可知，他們在行凶後，對於牙斷、鼻骨折幾乎毀容的廖女能在短期內立刻出院的狀況顯得極為訝異，甚至還擔心行凶結果不足以讓教唆的王男滿意，可見王男等3人明知己所為可能造成廖女死亡，但他們仍選擇繼續這樣做。

行凶強盜的李男供稱，他知拿球棒攻擊他人頭部可能造成對方死亡，行動前又問，也解釋「有可能頭都破掉了，人還沒暈倒」，但阿駩還是說「要打頭」，所以他只「給一點教訓」而已；阿駩則供稱，王男給他10萬透露「再給廖女一點教訓」，又明白表示「就是要致她於死地」，檢方認為，李男所持質地堅硬的鋁棒對人身本有莫大威脅，若對人的頭部揮擊足以讓他人死亡。

廖女說，當時她忙著幫客戶移機下載資料，見凶嫌戴頭套持球棒以為是參加什麼活動，沒想到對方未發一語直朝櫃台內的她走來，原以單手持棒狂敲猛打她的頭，後來竟換成雙手緊握球棒，以高舉過頭的角度朝她頭部重擊，面對突如其來的猛烈攻擊，讓她驚聲尖叫毫無招架能力，雙手只能抵擋第一波攻擊，鮮血模糊了視線，她跌跌撞撞地逃進後方休息室持續遭追打，期間一度試著反擊，仍無力反抗而倒地昏厥。

檢方勘驗現場監視器，畫面顯示李男見被害女子頭破血流、不停尖叫並未停手，持續攻擊女子頭部並追打進後方休息室，直到廖女倒地才關門回到櫃台內，拿起提袋大肆搜刮各大廠牌14支新機及櫃內暗格的17萬元現鈔，期間廖女悠悠轉醒，起身開門欲察看門外情形，李男一度拿起球棒欲攻擊，她嚇得趕緊退回屋內將門上鎖。

檢方認為，被害人為女性，男女先天體力本就有懸殊差異，監視器顯示，廖女只有挨打的份，李男若只有傷害、打暈或所謂「給一點教訓」，見被害人倒地或無力反抗後便可停手，但他仍手持球棒對廖女頭部持續攻擊，不肯善罷甘休，可見明知廖女可能因此死亡仍繼續攻擊，被告王男等殺人未遂罪嫌可勘認定。

檢察官勘驗監視畫面，李男行凶過程並非只是「給一點教訓」而已，見被害人倒地、無力抵抗就可收手，但仍持續往廖女頭部連續揮擊球棒，殺人未遂罪的犯行可堪認定。圖／家屬提供
檢察官勘驗監視畫面，李男行凶過程並非只是「給一點教訓」而已，見被害人倒地、無力抵抗就可收手，但仍持續往廖女頭部連續揮擊球棒，殺人未遂罪的犯行可堪認定。圖／家屬提供

殺人未遂 監視器

延伸閱讀

男子行車糾紛爆打老翁 40分鐘後離奇追撞砂石車頭顱破裂亡

日職／即日起就能使用魚雷球棒 阿部慎之助、樂天監督提看法

中職／魚雷球棒風吹進大巨蛋 能否使用要看聯盟規範

棒球／「魚雷棒」正夯 台中球棒代工廠訂單不斷

相關新聞

疑掃墓起火…7旬運將全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園市大溪區美華第二公墓後方墓地，一名70歲許姓男子今天中午開駕駛計程車，疑似前往掃墓祭拜引起大火，許男最後一刻報警，消...

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

桃園王男懷疑廖姓妻子感情不忠，去年6月簽字離婚，見她旋即結交新男友，氣得重金聘請黑幫阿駩處理，短短2個月內以假車禍、強盜...

桃園男買凶殺前妻下「必死令」 檢：加害手段樁樁能致命

桃園王男懷疑廖姓妻子對感情不忠，去年六月簽字離婚，見她旋即另結新歡，由愛生恨斥重金聘黑幫並下達「必死令」，讓廖女恢復單身...

台北信義威秀影城竄濃煙 疑1樓酒吧燒焦油煙過大

今天下午4時53分，台北市信義威秀影城發出火災警報，疑為一樓酒吧廚房油煙過大，廚火燒毀鍋子；消防人員到場，現場沒有燒毀面...

桃園男三度買凶…破案關鍵是「他」 前妻才知為何最近特別衰

桃園市王男懷疑廖姓妻子感情不忠，離婚後見廖女旋即結交新男友，氣得重金聘請友人阿駩等人，短短2個月內以假車禍、強盜三度買...

同學校內檢舉抽菸引衝突 上法院調解不成…家長學生打成一團

新北市2名高中生日前在校內因檢舉抽菸發生肢體衝突互控傷害，今天上午雙方在各自父親陪同下到新北市少年法庭調解。疑因調解不成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。