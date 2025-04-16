桃園男買凶殺前妻下「必死令」 檢：加害手段樁樁能致命

桃園王男懷疑廖姓妻子對感情不忠，去年六月簽字離婚，見她旋即另結新歡，由愛生恨斥重金聘黑幫並下達「必死令」，讓廖女恢復單身第85天起，先遭嚴重追撞，後遇只想打死她的強盜犯，直到7嫌全落網才知所有意外都不是真意外，所有厄運都是人為，全因為「他」。

主謀王男與駕車追撞的程男偵訊時，均否認有殺人未遂犯行，檢察官認為，汽車是體積、重量龐大的動力交通工具，駕車作為攻擊凶器，明顯具有速度快、衝撞力道猛烈、破壞力強及殺傷力大等特質，一般人如遭他人駕車高速衝撞，不僅車輛受損嚴重，並因撞擊力作用極可能讓車內人員受重傷甚至死亡，更何況本案被害女子騎乘電動車，全身除了頭戴安全帽外，別無其他防護措施，受嚴重傷害的死亡風險比汽車駕駛人更高。

檢察官說，根據廖女傷勢，以及事故現場汽、機車受損程度，程男駕車時既無飲酒也無其他不能安全駕駛情形，顯見被告程男是以極大撞擊力道，在夜間人車稀少路段，故意自後方衝撞廖女，並根據被告阿駩、程男雙方通訊軟體對話內容可知，他們在行凶後，對於牙斷、鼻骨折幾乎毀容的廖女能在短期內立刻出院的狀況顯得極為訝異，甚至還擔心行凶結果不足以讓教唆的王男滿意，可見王男等3人明知己所為可能造成廖女死亡，但他們仍選擇繼續這樣做。

行凶強盜的李男供稱，他知拿球棒攻擊他人頭部可能造成對方死亡，行動前又問，也解釋「有可能頭都破掉了，人還沒暈倒」，但阿駩還是說「要打頭」，所以他只「給一點教訓」而已；阿駩則供稱，王男給他10萬透露「再給廖女一點教訓」，又明白表示「就是要致她於死地」，檢方認為，李男所持質地堅硬的鋁棒對人身本有莫大威脅，若對人的頭部揮擊足以讓他人死亡。

廖女說，當時她忙著幫客戶移機下載資料，見凶嫌戴頭套持球棒以為是參加什麼活動，沒想到對方未發一語直朝櫃台內的她走來，原以單手持棒狂敲猛打她的頭，後來竟換成雙手緊握球棒，以高舉過頭的角度朝她頭部重擊，面對突如其來的猛烈攻擊，讓她驚聲尖叫毫無招架能力，雙手只能抵擋第一波攻擊，鮮血模糊了視線，她跌跌撞撞地逃進後方休息室持續遭追打，期間一度試著反擊，仍無力反抗而倒地昏厥。

檢方勘驗現場監視器，畫面顯示李男見被害女子頭破血流、不停尖叫並未停手，持續攻擊女子頭部並追打進後方休息室，直到廖女倒地才關門回到櫃台內，拿起提袋大肆搜刮各大廠牌14支新機及櫃內暗格的17萬元現鈔，期間廖女悠悠轉醒，起身開門欲察看門外情形，李男一度拿起球棒欲攻擊，她嚇得趕緊退回屋內將門上鎖。