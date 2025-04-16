桃園男三度買凶…破案關鍵是「他」 前妻才知為何最近特別衰

桃園市王男懷疑廖姓妻子感情不忠，離婚後見廖女旋即結交新男友，氣得重金聘請友人阿駩等人，短短2個月內以假車禍、強盜三度買凶殺人，廖女去年無故於店內遭鋁棒毆打頭部後，警方調閱監視器循線追查，並突破阿駩心房，才痛哭流涕承認替王男找人攻擊廖女。

事後到案的犯嫌們也坦承知道要攻擊廖女，且王男起初不認，後面才鬆口，廖女曾懷疑恐是王男所為，但無證據，後來遭毆才知曉原來「最近這麼衰的原因」，整起案件才終於串起。

王男與廖女結婚8年，後來感情生變，不過王男由愛生恨，因此先後三次教唆阿駩協助，第一起車禍廖女於9月下班返家途中遭撞飛，送醫後撿回一命。時隔半月後，廖女與男友逛新竹巨城時，碰巧遇見王男帶小孩也去逛街，當時雙方有些許衝突，廖女也心想為何如此碰巧，但未多想。

事後王男不爽又叫羅男載阿駩去撞廖女男友，想借車禍引發口角，進而趁機打架修理，怎料因車禍輕微追撞，加上有防撞機制，車禍未造成任何人受傷，加上廖姓男友不認識阿駩及羅男，雙方也都配合員警處理，且表示不慎碰撞，因此未多做聯想。

不過王男仍不解氣，又叫阿駩再找人到廖女店內痛毆廖女，當時李男持鋁棒戴頭套進入空無一人店內，見廖女便朝頭部狂毆20多下後離去，廖女頭部流血自行持手機衝出店外報案，並告知警方懷疑是前夫所為，因先前王男曾對她放話要修理她。

警方調閱監視器追查李男及教唆同夥阿駩，起初2人皆不認罪，經過層層突破心房，阿駩才坦承受王男請託，協助找人製造假車禍及毆打廖女，並說出自己當時也在衝撞廖女男友車禍的副駕上，更痛苦流涕表示，「自己若被抓恐無法照顧家庭。」

而李男事後也承認知曉是因為王男原因，才要去毆打廖女，並坦承犯案。警方知悉後，將先前所有車禍事件相關人員帶回，一一承認知曉製造假車禍都是跟王男有關。而王男起初不承認教唆，之後才改口說稍微知情，是這些犯嫌他們硬要去攔不住。