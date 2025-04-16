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同學校內檢舉抽菸引衝突 上法院調解不成…家長學生打成一團

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市2名高中生日前在校內因檢舉抽菸發生肢體衝突互控傷害，今天上午雙方在各自父親陪同下到新北市少年法庭調解。疑因調解不成雙方步出法院後2名父親在院外開打，2高中生則抓對廝殺。海山警到場將4人逮捕，詢後依傷害罪送辦。

救護人員到場將受傷的林男包紮送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受傷的林男包紮送醫。記者黃子騰／翻攝

海山警分局今天上午11時許接獲報案，新北地方法院板橋第二院區外有民眾互毆，警員立即趕抵現場，發現49歲林男與讀高中的兒子頭部、四肢均有撕裂傷及擦挫傷，警方立即通知119到場將2人送醫。經詢問得知互相鬥毆的對方剛離開，警員追查後在中山路二段攔下涉案的57歲林男及其兒子，2人頭部、四肢也都有擦挫傷，經送醫後均無大礙。

據了解，這2名高中生日前在校內因檢舉抽菸發生肢體衝突互控傷害，今天上午至新北地方法院板橋第二院區進行調解但卻調解失敗。雙方步出法院後越想越氣，竟在法院外再度發生口角進而大打出手，2名林父打成一團，2名高中生也對陣互毆。均被趕抵的海山警方依現行犯逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

雙方在法院外人行道互毆(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
雙方在法院外人行道互毆(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
雙方調解失敗步出法院。記者黃子騰／翻攝
雙方調解失敗步出法院。記者黃子騰／翻攝

抽菸 鬥毆

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