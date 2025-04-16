疑掃墓起火…7旬運將全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園市大溪區美華第二公墓後方墓地，一名70歲許姓男子今天中午開駕駛計程車，疑似前往掃墓祭拜引起大火，許男最後一刻報警，消防員趕到撲滅火勢，許男全身燒燙傷，無呼吸心跳，緊急送醫仍告不治，警方查出，現場留有金紙燃燒痕跡及手機、計程車未留遺書，是否掃墓被火焚燒身亡或其他死因，檢警正釐清死因。

警方、桃園市消防局表示，許男家住台北市獨居男子，平日開計程車維生，今天中午駕駛計程車，獨自前往大溪區復興路一段的美華第二公墓後方掃墓，疑因掃墓燒紙錢起火，許男在滅火中跌倒，不及逃生，全身遭到大火燃燒，消防救護人員趕到，許男倒地多處燒燙傷嚴重、現場OHCA無心跳呼吸，救護人員處置緊急送醫急救，院方宣告不治。