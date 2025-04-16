老翁要領326萬元警關切 支支吾吾神情有異反倒讓他免遭詐騙

台南市政府推動「打詐台南隊」，昨天市長黃偉哲出席宣導最新打詐措施，南市將率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則會發出警報；台南市警第二、第六分局也分別攔阻民眾遭詐騙326萬與逮捕詐騙車手。

台南市中西區76歲王姓老翁日前在網路LINE投資社群看到「投資股票保證賺錢」投資廣告，加入LINE群組，該群組每天分享股票信息、財報等訊息，並稱生跟著投資保證賺錢獲利，穩賺不賠，老翁因被深深吸引，誤入詐騙圈套。

昨天下午2時許，老翁前往金華路中國信託銀行，欲解約基金臨櫃提款326萬元，並聲稱是為了家裡裝潢之用；行員與王姓老翁交談間，見他神情有異且支支吾吾、語多保留，擔心老翁受騙，通報第二警分局海安派出所。

副所長高德陵、警員王威雲到場，與老翁對談，見老翁竟看著手機，一字一句念出提款用途「因去年颱風嚴重，整個鐵皮屋都掀翻起來，家裡漏水，直接請設計師來幫我整個翻修，這設計師幫我親戚設計很多次了，我去看風格都挺滿意，所以這次找她安排，我也比較放心」。

老翁堅稱是要做為房屋裝潢及設計費用途，警方詢問，為何要看著手機回答，是否遇到詐騙歹徒，是歹徒指示老翁要這樣說？警方是來保護老翁財產，手機可否給他們看一下；老翁猶豫一段時間，同意交出手機，果然LINE上正是詐騙集團打字指導他如何回應警方。

副所長高德陵告知老翁，此為假投資真詐騙手法，並舉近期新聞「假投資真詐財」實際相關詐騙案例勸說，老翁頓時恍然大悟，驚覺自己遭詐騙始打消提領款項念頭，頻頻道謝，感謝警方與行員及時阻止掉入詐騙所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的老本。

無獨有偶，台南市警第六分局指出，陳姓民眾昨天走進轄區大林派出所指出，今年1月中旬加入網路投資群組，經觀察2個月後認為沒問題，不像詐騙集團，上月起陸續交付總計200萬元進行投資，但因近日看到詐騙宣導，擔心自己是否受騙，因此決定來問警察。