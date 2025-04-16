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竹縣倉庫起火空汙將挨罰 疑堆有害物環保局追查

中央社／ 新竹縣16日電

湖口鄉某鐵皮倉庫今天火災飄出刺鼻異味，火勢已撲滅。新竹縣環保局表示，由於異味釀空污，擬依違反空污法開罰；此倉庫疑堆放一般、有害廢棄物，已派員稽查處置。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，湖口鄉某鐵皮倉庫上午7時15分起火，獲報後派遣38人灌救，現場包含鐵皮倉庫、內部所堆放塑膠粒皆燃燒，經灌救火勢已完全熄滅，燃燒波及面積約100平方公尺，損失約新台幣30萬元，無人員受傷。起火原因，調查釐清中。

針對這起火災，新竹縣環保局長蕭宏杰告訴中央社記者，此鐵皮倉庫堆置物疑為一般廢棄物及有害廢棄物，但因行為人不明，曾多次通知地主清除，但都沒有處理，後來易手，後續新地主在今年初曾表達會提交處置計畫書，目前還未收到。

有關堆置物問題，蕭宏杰表示，已派員稽查並釐清燃燒物的物質是否有害，將依稽查結果進行後續處理。針對火災飄出刺鼻異味，擬依違反空污法開罰。

廢棄物 新竹 火災

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