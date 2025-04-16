我來守護你！台南消防員自創LINE貼圖 防災有巧思

通訊軟體LINE幾乎是人人每天都會使用到的App，為提升民眾防火防災意識，南市消防局第一大隊後壁分隊消防員以住警器為發想，設計一款活潑可愛的LINE貼圖角色，同時融入創意與宣導巧思用語，讓防火宣導突破框架，成為生活中自然出現的安全提醒。

第一救災救護大隊表示，此次貼圖創意由後壁分隊隊員莊超閔發想，而住宅用火災警報器在火災發生初期，能即時發出警報，大幅提高住戶逃生與應變機會，是每個家庭不可或缺的防火設備，正如貼圖中提醒的「火災我最敏感」，住警器能夠第一時間偵測煙霧，守護家人安全。

此外，貼圖也針對常見居家火災情境設計對白，如「煮食不慎」警示廚房用火的風險；又如當住警器啟動時，角色會大喊「我來守護你！」象徵住警器如同家中的守護神，甚至還有幽默風趣的「我餓了。」，表示住宅用火災警報器快沒電了，該更換電池。