聽新聞
0:00 / 0:00
我來守護你！台南消防員自創LINE貼圖 防災有巧思
通訊軟體LINE幾乎是人人每天都會使用到的App，為提升民眾防火防災意識，南市消防局第一大隊後壁分隊消防員以住警器為發想，設計一款活潑可愛的LINE貼圖角色，同時融入創意與宣導巧思用語，讓防火宣導突破框架，成為生活中自然出現的安全提醒。
第一救災救護大隊表示，此次貼圖創意由後壁分隊隊員莊超閔發想，而住宅用火災警報器在火災發生初期，能即時發出警報，大幅提高住戶逃生與應變機會，是每個家庭不可或缺的防火設備，正如貼圖中提醒的「火災我最敏感」，住警器能夠第一時間偵測煙霧，守護家人安全。
此外，貼圖也針對常見居家火災情境設計對白，如「煮食不慎」警示廚房用火的風險；又如當住警器啟動時，角色會大喊「我來守護你！」象徵住警器如同家中的守護神，甚至還有幽默風趣的「我餓了。」，表示住宅用火災警報器快沒電了，該更換電池。
消防局表示，透過簡單易懂又親切的貼圖設計，讓防火觀念深入人心，保護更多家庭的生命財產安全，整組貼圖也強調「安全第一！」核心精神，提醒市民重視日常防災意識，未來也會持續支持更多基層發想創意，拓展數位工具運用，民眾若有興趣也可搜尋「Fire Alarm Tainan」下載使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言