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北市7旬翁爬牆闖晶華酒店旁公寓 20分鐘偷近10萬現金「悠哉數鈔」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓老翁是住宅竊盜慣犯，上月底爬牆闖入晶華酒店對街某公寓，竊得包括美金、日幣、泰銖、台幣等鈔票，換算台幣得手近10萬元，警方到場蒐證並調閱監視器畫面，釐清他身分，上周直接至他大同區住處拘提，警詢後依加重竊盜罪移送法辦。

中山警方3月20日晚上9點多獲報，被害人供稱返回中山北路二段39巷某公寓3樓住家時，發現房間內皮夾現金不翼而飛，經清點共計損失美金1475元、日幣15萬元、泰銖2522元、台幣1萬3378元，總價值近10萬元。

警方到場蒐證發現住宅後陽台呈現開啟狀態，研判犯嫌是從後方防火巷攀入行竊，調閱監視器畫面組專案小組追查，果然發現張姓老翁（74歲）晚上8點半在附近徘徊，待晚上8點45分闖入後，20分鐘便「完事」。

張翁得手後，還不忘在馬路上從口袋掏出鈔票清點，相當悠哉，警方依事證，向台北地檢署聲請拘票，4月9日拘提到案，他坦承因缺錢花用，鎖定好攀爬、有沒有大樓管理室的住處行竊，被依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，張翁過去涉犯多起住宅竊盜案，去年9月才執行完出監；他為了「好攜帶」，闖進他人住家只偷能直接使用的現金，其餘一律「不下手」。

張姓男子日前闖入晶華酒店旁邊公寓行竊，得手台幣、外幣等近10萬元現金。記者翁至成／翻攝
張姓男子日前闖入晶華酒店旁邊公寓行竊，得手台幣、外幣等近10萬元現金。記者翁至成／翻攝

公寓 竊盜 鈔票

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