北市7旬翁爬牆闖晶華酒店旁公寓 20分鐘偷近10萬現金「悠哉數鈔」
張姓老翁是住宅竊盜慣犯，上月底爬牆闖入晶華酒店對街某公寓，竊得包括美金、日幣、泰銖、台幣等鈔票，換算台幣得手近10萬元，警方到場蒐證並調閱監視器畫面，釐清他身分，上周直接至他大同區住處拘提，警詢後依加重竊盜罪移送法辦。
中山警方3月20日晚上9點多獲報，被害人供稱返回中山北路二段39巷某公寓3樓住家時，發現房間內皮夾現金不翼而飛，經清點共計損失美金1475元、日幣15萬元、泰銖2522元、台幣1萬3378元，總價值近10萬元。
警方到場蒐證發現住宅後陽台呈現開啟狀態，研判犯嫌是從後方防火巷攀入行竊，調閱監視器畫面組專案小組追查，果然發現張姓老翁（74歲）晚上8點半在附近徘徊，待晚上8點45分闖入後，20分鐘便「完事」。
張翁得手後，還不忘在馬路上從口袋掏出鈔票清點，相當悠哉，警方依事證，向台北地檢署聲請拘票，4月9日拘提到案，他坦承因缺錢花用，鎖定好攀爬、有沒有大樓管理室的住處行竊，被依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。
據了解，張翁過去涉犯多起住宅竊盜案，去年9月才執行完出監；他為了「好攜帶」，闖進他人住家只偷能直接使用的現金，其餘一律「不下手」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言