金門男疑精神不濟自撞路樹 車頭毀損安全氣囊全爆開

金門金沙鎮一名李姓男子昨天下午開車行經環島北路警光會館路段時，疑因精神不濟，駕車失控衝向對向車道，不僅撞上路樹，還波及金防部斗門營區的圍牆，車頭與前擋風玻璃受損嚴重，安全氣囊全爆開，事故發生後，駕駛一度受困車內，所幸營區官兵及時趕來協助脫困，並聯繫警消到場處理。

這起車禍發生在昨天下午，李男駕駛自小客車沿環島北路，由金沙鎮中蘭往沙美方向行駛，行經四段警光會館路段時，疑似精神狀況不佳，未控車輛偏離原車道，衝撞對向車道旁的路樹後再撞上斗門營區圍牆，劇烈撞擊造成車頭嚴重變形、前擋風玻璃碎裂，車輛也被倒下的路樹壓住，無法動彈。

據了解，案發時發出超大巨響，斗門營區陳姓士官長聽聞撞擊聲響，迅速帶領官兵趕往現場協助，並通報警消，消防人員到場後，將李男從車內救出並送往金門醫院救治，經酒測確認，李男並無酒駕，僅身體擦挫傷，無生命危險。