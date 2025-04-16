桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

桃園王男懷疑廖姓妻子感情不忠，去年6月簽字離婚，見她旋即結交新男友，氣得重金聘請黑幫阿駩處理，短短2個月內以假車禍、強盜三度買凶殺人，幸警方及時找出幕後黑手繩之以法，桃園地檢署偵結，將6男依殺人未遂罪嫌起訴，黃姓少年移送少年法庭。

家住大園的35歲王男與廖女結褵8年育有1子，由於各忙各的事業夫妻感情變淡，並於去年6月26日離婚，由於王男早懷疑廖女出牆，又見她離異後有新歡，由愛生恨找24歲阿駩「幫忙處理」，阿駩陸續找本地及外縣市的22歲程姓、30歲羅姓、18歲熊姓、19歲李姓及黃姓少年等5名兄弟先後助陣。

王男教唆阿駩與程男製造假車禍撞死廖女，2人先於去年9月19日晚上7時32分，在廖女下班必經的中壢區中豐北路與大圳路交岔口，故意以極快車速由後方追撞廖女，當場人車彈飛倒地，廖女臉部重創、牙斷鼻骨骨折、頭部和四肢挫傷，緊急送醫救回一命；阿駩與程男事後各獲得40萬及10萬報酬。

王男半個月後見廖女竟能康復，趁廖女在新竹巨城百貨約會時堵她，雙方又起口角衝突，王於是教唆阿駩與羅男駕車去衝撞黃男及廖女，去年11月5日早上7時42分由羅開車，阿駩坐副駕駛座，守在中壢區環球購物中心地下停車場出口，見黃男經過立刻上前追撞，造成後保險桿及車體毀損，所幸廖女未在車上，而羅男積欠阿駩2萬元的債務因此免還。

儘管製造2次假車禍事故，王男仍不解氣，這次交代阿駩務必將廖女致於死地。為完成任務，阿駩先邀李男，又委託熊男找幫手，熊找黃少聽阿駩安排，

阿駩備妥鋁棒、頭套及黑色手提袋交給李，李、黃去年11月14日傍晚在高鐵站會合，共乘計程車到廖女經營的通訊行附近，李全副武裝持鋁棒於晚間6時18分進入店內，朝櫃台後的廖女直走，然後按照指示，以鋁棒朝廖的頭部連連攻擊。

廖企圖躲進後方休息室仍遭追打，最後滿頭鮮血倒地昏迷，李見廖無意識，誤認她已死，於是依王男交代，搜刮櫃檯內新手機及暗櫃裡17萬元現鈔後逃逸，整個犯案過程歷時1分40秒，李將戰利品交給接應的黃少分頭逃，黃少搭白牌車前往觀音區會合處將提袋交給阿駩，卻趁機暗槓2支手機及現金17萬，熊男得知，指示黃少15日寄1支手機給他，待阿駩將搶得4支手機成果回報後，又獲王男支付10萬元報酬和4支手機，下手行凶的李男則獲2千元報酬，接應的黃少成果豐碩，有1支手機和大筆現鈔。

中壢警方據報，組專案調閱監視影像，5小時鎖定行凶李男，起獲丟棄的鋁棒及頭套等犯案工具後先後將李、阿駩、王男等涉案6成年人1少年全部查緝到案。