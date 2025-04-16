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遏止少年無照駕駛！桃警跨機關開罰 移置保管車輛逾9成
無照駕駛危險性高，尤其未滿18歲青少年更易連帶有闖紅燈、逆向行駛及超速等行為。桃園警方自上月起執行1個月強化取締無照駕駛專案勤務，並藉由移置保管車輛強化執法，期間共取締無照駕駛1460件，依道路交通管理處罰條例處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰。
警方統計，專案期間為3月16日至4月15日止，共取締無照駕駛1460件，其中未滿18歲取締156件，現場移置保管148輛車、移置率94.87%；滿18歲取締1304件，現場移置保管710輛車、移置率54.45%。統計現場移置保管共858輛車、移置率58.77%，較今年1至3月取締無照駕駛平均移置率18.21%，成長2.22倍；另去年無照駕駛車禍中，未滿18歲青少年占14.7%，經加強取締後今年1至3月未滿18歲青少年占比下降至11.4%。
交通警察大隊大隊長李維振表示，未滿18歲無照駕駛納入重點取締族群，依道路交通管理處罰條例第21條第1項規定，無照駕駛處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，同法條第2項規定，汽車駕駛人5年內違反無照駕駛2次以上之累犯，處2萬4千元罰鍰。未滿18歲無照駕駛除「當場禁止其駕駛」外，汽車駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習，並依照交通管理處罰條例第85條之2規定，現場移置保管車輛。
此外，桃園市交通局製作無照駕駛宣導圖卡，透過社區群組等通訊管道發送加強宣傳，1至3月前進企業及學校宣講11場，宣講人數達1400人，桃園市政府提供200名額供違規無照駕駛機車騎士，經輔導報名機車駕訓取得駕照者，每人可獲得駕訓全額補助，以維交通秩序及防制事故。
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