金價居高不下 苗縣卓蘭先師廟武財神3面金牌遭竊
金價居高不下，苗栗縣卓蘭鎮先師廟近日驚傳有3面神明金牌遭竊，損失約3萬多元，經調閱監視器畫面後，警方已鎖定特定目標，將通知當事人到案說明，全案依竊盜罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦。
據了解，有2名可疑男子，13日下午4點多，先佯裝信眾來拜拜，觀察神像披掛金牌擺放的位置，當天晚間7點多兩人再一起來偷，被偷武財神身上3面黃金總重2.26錢，現值約3萬多元；事發後，廟方管理員直到14日晚間9點才驚覺金牌遭竊，隨即報警處理。
廟方表示，調閱監視器時，發現當晚兩人戴安全帽來，白色安全帽的先偷武財神的金牌，另一名頭戴深色安全帽的則是偷香爐前方，包有1200元的紅包。犯案過程視若無人，沒有任何掩飾，行徑十分大膽。
警方表示，目前已鎖定特定目標，將通知當事人到案說明，全案依竊盜罪嫌函送苗栗地方檢察署偵辦。
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