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高雄轎車車牌被竊 竟貼字條「請大家同情」招搖過市
高雄市1輛豐田轎車開車上路，車後方沒懸掛牌照，車主卻在拍照懸掛處，貼上手寫字條，表示「已通報被竊，請大家同情」，令路人看到莞爾一笑。
據網路影像顯示，昨天上午7時，這輛豐田轎車行經高雄市鳳山區高鳳一路，經路人行車記錄器錄下沒掛車牌，但貼字條，寫著「車牌（不）見了，已通報被竊，請大家同情」。
網友熱議，留言酸車主「乾脆掛個假牌算了」、「沒車牌還能上路的嗎？」、「笑死寫自己號碼上去不就好了」。
高雄市警交通大隊官警表示，民眾遇牌照失竊須先報警，再向監理單位申請補發新牌照，上路時應隨車帶著失竊報案證明單，證明牌照失竊；一般員警遇到這種狀況，並不會多加責難，不過並非長久有效，如果報案時間過久，遲未申請牌照仍可能受罰。
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