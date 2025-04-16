快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄轎車車牌被竊 竟貼字條「請大家同情」招搖過市

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1輛豐田轎車開車上路，車後方沒懸掛牌照，車主卻在拍照懸掛處，貼上手寫字條，表示「已通報被竊，請大家同情」，令路人看到莞爾一笑。

據網路影像顯示，昨天上午7時，這輛豐田轎車行經高雄市鳳山區高鳳一路，經路人行車記錄器錄下沒掛車牌，但貼字條，寫著「車牌（不）見了，已通報被竊，請大家同情」。

網友熱議，留言酸車主「乾脆掛個假牌算了」、「沒車牌還能上路的嗎？」、「笑死寫自己號碼上去不就好了」。

高雄市警交通大隊官警表示，民眾遇牌照失竊須先報警，再向監理單位申請補發新牌照，上路時應隨車帶著失竊報案證明單，證明牌照失竊；一般員警遇到這種狀況，並不會多加責難，不過並非長久有效，如果報案時間過久，遲未申請牌照仍可能受罰。

高雄1輛轎車在牌照懸掛處貼字條，稱牌照失竊「請大家同情」。圖／擷取自Threads
高雄1輛轎車在牌照懸掛處貼字條，稱牌照失竊「請大家同情」。圖／擷取自Threads
高雄1輛轎車在牌照懸掛處貼字條，稱牌照失竊「請大家同情」。圖／擷取自Threads
高雄1輛轎車在牌照懸掛處貼字條，稱牌照失竊「請大家同情」。圖／擷取自Threads

豐田 車主 高雄市

延伸閱讀

高雄與紐約橘郡締姊妹市 致力打造智慧城市

高雄林園沿海路機車騎士疑遭逼車險撞分隔島 警追查將究辦

台南安平五期市政商圈BMW撞3車釀2傷肇逃 警網追捕逮人

麻疹新增病例搭高鐵南下5天3度就醫 高雄匡列172人

相關新聞

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

楊智雄被妻子向媒體控訴近50年的婚姻，因先生長年荒淫無度，無視她及家人的感受，竟直接將傳播妹帶回淡水豪宅，並在私人遊艇上與比基尼泳裝辣妹開趴，甚至將與辣妹的合影po上臉書

影／竹縣工廠今早大火濃煙嗆鼻...聞到頭會暈 環保局示警這兩處

新竹縣湖口鄉湖中路廠房今天早上發生火災，現場堆放事業廢棄物等，異味瀰漫，目前消防隊員正全力控制火勢，新竹縣環保局表示，透...

嘉縣桌遊館男子遭砍傷 警調查原因中

嘉義縣朴子市某桌遊館傳傷人事件，有名男子遭人砍傷，經嘉義縣消防局救護車協助送醫，男子上肢有10公分撕裂傷，目前沒有生命危...

金價居高不下 苗縣卓蘭先師廟武財神3面金牌遭竊

金價居高不下，苗栗縣卓蘭鎮先師廟近日驚傳有3面神明金牌遭竊，損失約3萬多元，經調閱監視器畫面後，警方已鎖定特定目標，將通...

北捷又發生隨機傷人 蔣萬安下令加強維安、提高見警率

台北石牌捷運站昨天傍晚5時54分驚傳隨機砍人事件，一名50歲女子月台候車時，突遭另遭40歲女子持利器從背後攻擊，造成背部...

高雄轎車車牌被竊 竟貼字條「請大家同情」招搖過市

高雄市1輛豐田轎車開車上路，車後方沒懸掛牌照，車主卻在拍照懸掛處，貼上手寫字條，表示「已通報被竊，請大家同情」，令路人看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。