高雄轎車車牌被竊 竟貼字條「請大家同情」招搖過市

高雄市1輛豐田轎車開車上路，車後方沒懸掛牌照，車主卻在拍照懸掛處，貼上手寫字條，表示「已通報被竊，請大家同情」，令路人看到莞爾一笑。

據網路影像顯示，昨天上午7時，這輛豐田轎車行經高雄市鳳山區高鳳一路，經路人行車記錄器錄下沒掛車牌，但貼字條，寫著「車牌（不）見了，已通報被竊，請大家同情」。

網友熱議，留言酸車主「乾脆掛個假牌算了」、「沒車牌還能上路的嗎？」、「笑死寫自己號碼上去不就好了」。