影／不滿被解僱大鬧健身房 北市警壓制逮捕…她卻聲請提審

薛姓女子不滿被離職，昨天至中山區某健身房大吵大鬧，店家無奈報警，警方到場溝通無效，詢問店家表示要提告，當場依侵入住宅現行犯上銬逮捕，薛女認為警方違法逮捕聲請提審，案件將交由法院裁定。

衝突畫面被網友放上臉書社團爆料公社，只見警方稱「我現在請你離開」，女子回「我要離開了，不要碰我」，警方見她未離去，繼續詢問，女子生氣說，「我要離開了啦，你再碰我要告你性騷擾，注意你的手」，員警問店家「要不要提告？」接著依侵入住宅現行犯壓制逮捕，女子不斷拒絕，強調「我已經要離開了」。

中山警方表示，昨天晚上10點28分，中山區南京東路二段某健身房地下一樓遭民眾滋擾，詢問了解，薛女（31歲）疑因薪資問題滋擾店家，警方到場見她情緒激動大聲喧嘩，並以手機攝錄店家要求提供非自願離職單，現場負責人表示要提告，經多次勸導薛女仍無法控制自身情緒亦不願離去，遂依法逮捕，並聯繫家人到場。

據了解，薛女在健身房內吵鬧約一小時，除了質問櫃檯店員還滋擾其他民眾。